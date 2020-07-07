Белый медведь Арон из Таллиннского зоопарка отправляется во Францию к даме

По словам директора коллекции животных Таллинского зоопарка Тыниса Тасане, в течение этого года зоопарк организует транспорт для медведя Арона в зоопарк Ла Флеш. «Транспортировка белого медведя зависит от многих факторов, и поэтому пока нет конкретной даты. Хотя зоопарк Ла Флеш уже готов принять Арона, дата переезда зависит, прежде всего, от самого медведя. Мы поставили в вольер медведя клетку, в которой его будут транспортировать в зоопарк, чтобы он привык. Однако, животное умное, настороженно относится к новому предмету и пока не заходит в него. В интересах животного важно, чтобы Арон успел привыкнуть к транспортной клетке и ему не пришлось бы испытать сильного стресса в день переезда», - объяснил Тасане.