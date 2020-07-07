Белый медведь Арон из Таллиннского зоопарка отправляется во Францию к даме

Обитатель Таллиннского зоопарка белый медведь Арон готовится к транспортировке в зоопарк Ла Флеш во Франции по рекомендации координатора программы разведения белых медведей EAZA.
Для медведя Арона координатором программы разведения белых медведей была найдена белая медведица Квинтана из зоопарка Хеллабрунн. Одновременно с подготовкой транспорта для Арона зоопарк Хеллабрунн готовится доставить белую медведицу Квинтану в их будущее совместное место жительства.
По словам директора коллекции животных Таллинского зоопарка Тыниса Тасане, в течение этого года зоопарк организует транспорт для медведя Арона в зоопарк Ла Флеш. «Транспортировка белого медведя зависит от многих факторов, и поэтому пока нет конкретной даты. Хотя зоопарк Ла Флеш уже готов принять Арона, дата переезда зависит, прежде всего, от самого медведя. Мы поставили в вольер медведя клетку, в которой его будут транспортировать в зоопарк, чтобы он привык. Однако, животное умное, настороженно относится к новому предмету и пока не заходит в него. В интересах животного важно, чтобы Арон успел привыкнуть к транспортной клетке и ему не пришлось бы испытать сильного стресса в день переезда», - объяснил Тасане.
«Фриде, матери родившегося и выросшего в стенах зоопарка медведя Арона, будет не хватать сына, потому у зоопарка есть идея привезти медведице нового спутника жизни», - сказал директор зоопарка Тийт Маран.
«Белые медведи хорошо размножаются в зоопарках Европы, поэтому координатор программы разведения белых медведей посоветовал привезти на место покидающего зоопарк медведя Арона новое животное», - объяснил Маран.
Передача белого медведя Арона в зоопарк Ла Флеш происходит в связи с его участием в программе размножения исчезающих видов (EEP) Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). Таллинский зоопарк участвует в программе размножения (EEP) с более чем 57 видами животных.
Зоопарк будет оповещать читателей о том, как проходит привыкание Арона к клетке и дальнейший процесс транспортировки.