В Таллинне открылась современная прачечная, круглосуточно доступная для жильцов дома, в котором она находится

Дом Луриха построен согласно новаторской концепции – в квартирах не предусмотрены стиральные машины, но на первом этаже открыта работающая по модели самообслуживания прачечная SOL Pesumaja, куда все жильцы могут круглосуточно попасть через отдельный вход. Прочие клиенты могут воспользоваться прачечной по рабочим дням с 8:00 до 20:00, зайдя через главный вход.

В прачечной Ülemiste City используются инновационные стиральные и сушильные машины. Новые устройства экономно расходуют воду и электричество, а также обеспечивают нежную стирку, что позволяет продлить срок службы одежды. Стирка и сушка выполняются очень быстро, а процесс полностью автоматизирован. На экране можно выбрать нужный режим из заранее установленных программ, после чего остается лишь положить вещи в машину, которая сама выберет нужные средства для стирки в правильной дозировке.