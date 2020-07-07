В Таллинне открылась современная прачечная, круглосуточно доступная для жильцов дома, в котором она находится

С 6 июля на первом этаже Дома Луриха в Ülemiste City открыта прачечная SOL Pesumaja – первая в Эстонии, круглосуточно доступная для жильцов дома. Прочие клиенты могут попасть внутрь через главный вход в часы работы прачечной по рабочим дням.
Дом Луриха построен согласно новаторской концепции – в квартирах не предусмотрены стиральные машины, но на первом этаже открыта работающая по модели самообслуживания прачечная SOL Pesumaja, куда все жильцы могут круглосуточно попасть через отдельный вход. Прочие клиенты могут воспользоваться прачечной по рабочим дням с 8:00 до 20:00, зайдя через главный вход.
В прачечной Ülemiste City используются инновационные стиральные и сушильные машины. Новые устройства экономно расходуют воду и электричество, а также обеспечивают нежную стирку, что позволяет продлить срок службы одежды. Стирка и сушка выполняются очень быстро, а процесс полностью автоматизирован. На экране можно выбрать нужный режим из заранее установленных программ, после чего остается лишь положить вещи в машину, которая сама выберет нужные средства для стирки в правильной дозировке.
Открытая сегодня в Ülemiste City прачечная является пятой прачечной SOL Pesumajad в Эстонии.