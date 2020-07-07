Таллинн подвергся нашествию гигантских слизней

- Охота за слизнями продолжалась до двух ночи
- Одна семья собрала три трехлитровые банки вредителей
- Пожилые люди не могут бороться с этими насекомыми
В Таллинне тысячи слизней вторгаются в сады, местная жительница, борющаяся с этими насекомыми, сравнивает их нашествие с фильмом ужасов, пишет Postimees.
«Это можно сравнить с атакой инопланетян!» - жалуется проживающая на улице Ясмийни в Мяхе Хели (ее фамилия известна редакции).
«Слизни большие — до 18 сантиметров! Они обрушиваются, как лавина из высокой травы через железную дорогу. Со стороны железной дороги их пруд пруди», - добавляет она.
Нашествие вредителей началось после первых ливней.
«Мы с супругом собираем их, как псы-миноискатели, - вздыхает Хели. - Начали в 6:00, собирали час. Следующий рейд провели в 8:00 и через несколько часов заново. Муж купил проектор, под светом которого мы ловили слизней до полтретьего ночи. На большее не хватило сил!»
30 литров за день
Борясь с отвращением, Хели заполнила этими тварями три трехлитровые банки. «Я брала из большими щипцами и сразу бросала в уксус, - описала она. - Насекомые сразу перестают двигаться. Это гуманно и быстро. Некоторые перерезают слизней ножницами и выбрасывают их — никогда так не делайте! Расчленение не помогает. Жутко и бессмысленно: у них внутри 400-500 яиц, которые тут же оказываются на земле. И скоро будет столько же новых слизней».
По ее словам, для уничтожения этих насекомых подойдет также горячая вода, в от защитного средства Ferramol нет толка. «Они только смеются над тобой, - отмечает Хели. - Настоящий яд не стоит класть — у нас много маленьких зверей, которые могут погибнуть».
Чтобы слизни держались подальше от ее сада, Хели включала на ночь робота-газонокосилку. «За забором мы чистили землю, так как там были яйца. Постелили туда полиэтилен, чтобы вредителям было неудобно передвигаться», - описала жительница Мяхе.
«От слизней страдают все дома вблизи железной дороги, вплоть до Мууга! Все сады полны ими, а люди обеспокоены. У нас проживает много пожилых людей, которые просто не успевают их уничтожать!» - говорит Хели.
Эти вредители поедают все садовые растения, но это не единственная беда. «Помимо растений, это мерзкое создание поедает собачьи и кошачьи экскременты. Когда я думаю, что слизень успел поползать по клубнике, то не могу брать ягоды в рот!» - жалуется Хели.
Чиновники обещают помочь
Старейшина Пирита Тынис Лийнат заявил, что в настоящий момент чиновники разбираются с тем, какие именно сады атакуют слизни. «Выясняем, можно ли их устранить и подаем ходатайство о поддержке в Министерство окружающей среды», - подтвердил он.
Он также обратился к Eesti Raudtee с вопросом, можно ли состричь высокую траву у железной дороги. «Траву косят в августе, когда лучшее время для истребление борщевика, который также является там проблемой», - такой ответ получил старейшина.
По словам главного специалиста бюро по охране видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, слизни достаточно распространены в Эстонии, особенно в Харьюмаа.
«Распространение началось в садоводческом бизнесе, так как яйца этих слизней очень похожи на гранулы удобрений. Один раз посыпал их в своем саду, а дальше все будет происходить стремительно», - объяснила она.
Слизень как инвазивный чужеродный вид должен быть уничтожен. «Государство не может уничтожить этих насекомых, так как преимущественно речь идет о ведущих ночной образ жизни видах, обитающих в частных садах. На каждого землевладельца ложиться обязанность этим заниматься», - сказала глава бюро по охране видов Департамента окружающей среды Марью Эрит.
Эйке Таммекянд объясняла, что заниматься надо сразу всей территорией распространения слизней. «Если останется хотя бы одна зона, которую не трогали, вид быстро распространится дальше. Сообщество или местное самоуправление могут составить план по уничтожению слизней и подать соответствующий проект в центр инвестиций в окружающую среду, чтобы получить финансовую помощь», - добавила она.