Таллинн подвергся нашествию гигантских слизней

«Это можно сравнить с атакой инопланетян!» - жалуется проживающая на улице Ясмийни в Мяхе Хели (ее фамилия известна редакции).

«Слизни большие — до 18 сантиметров! Они обрушиваются, как лавина из высокой травы через железную дорогу. Со стороны железной дороги их пруд пруди», - добавляет она.

Нашествие вредителей началось после первых ливней.

Слизень. ФОТО: Erakogu

«Мы с супругом собираем их, как псы-миноискатели, - вздыхает Хели. - Начали в 6:00, собирали час. Следующий рейд провели в 8:00 и через несколько часов заново. Муж купил проектор, под светом которого мы ловили слизней до полтретьего ночи. На большее не хватило сил!»

30 литров за день

Борясь с отвращением, Хели заполнила этими тварями три трехлитровые банки. «Я брала из большими щипцами и сразу бросала в уксус, - описала она. - Насекомые сразу перестают двигаться. Это гуманно и быстро. Некоторые перерезают слизней ножницами и выбрасывают их — никогда так не делайте! Расчленение не помогает. Жутко и бессмысленно: у них внутри 400-500 яиц, которые тут же оказываются на земле. И скоро будет столько же новых слизней».

По ее словам, для уничтожения этих насекомых подойдет также горячая вода, в от защитного средства Ferramol нет толка. «Они только смеются над тобой, - отмечает Хели. - Настоящий яд не стоит класть — у нас много маленьких зверей, которые могут погибнуть».

Чтобы слизни держались подальше от ее сада, Хели включала на ночь робота-газонокосилку. «За забором мы чистили землю, так как там были яйца. Постелили туда полиэтилен, чтобы вредителям было неудобно передвигаться», - описала жительница Мяхе.

Муж Хели придумал еще один способ, как спастись от слизней - насекомые не могут перелезть через самодельное металлическое ограждение. ФОТО: Erakogu

«От слизней страдают все дома вблизи железной дороги, вплоть до Мууга! Все сады полны ими, а люди обеспокоены. У нас проживает много пожилых людей, которые просто не успевают их уничтожать!» - говорит Хели.

Эти вредители поедают все садовые растения, но это не единственная беда. «Помимо растений, это мерзкое создание поедает собачьи и кошачьи экскременты. Когда я думаю, что слизень успел поползать по клубнике, то не могу брать ягоды в рот!» - жалуется Хели.

Чиновники обещают помочь

Старейшина Пирита Тынис Лийнат заявил, что в настоящий момент чиновники разбираются с тем, какие именно сады атакуют слизни. «Выясняем, можно ли их устранить и подаем ходатайство о поддержке в Министерство окружающей среды», - подтвердил он.

Он также обратился к Eesti Raudtee с вопросом, можно ли состричь высокую траву у железной дороги. «Траву косят в августе, когда лучшее время для истребление борщевика, который также является там проблемой», - такой ответ получил старейшина.

По словам главного специалиста бюро по охране видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, слизни достаточно распространены в Эстонии, особенно в Харьюмаа.

«Распространение началось в садоводческом бизнесе, так как яйца этих слизней очень похожи на гранулы удобрений. Один раз посыпал их в своем саду, а дальше все будет происходить стремительно», - объяснила она.

Слизень как инвазивный чужеродный вид должен быть уничтожен. «Государство не может уничтожить этих насекомых, так как преимущественно речь идет о ведущих ночной образ жизни видах, обитающих в частных садах. На каждого землевладельца ложиться обязанность этим заниматься», - сказала глава бюро по охране видов Департамента окружающей среды Марью Эрит.