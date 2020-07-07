Трехэтажный дом в Силламяэ можно купить дешевле, чем скромную квартиру в Таллинне

Это солидное трехэтажное здание общей площадью 1063 м2, построенное в 1950-х годах, состоит из 20 комнат.

Дом в Силламяэ. ФОТО: KV.EE

За дом хотят получить всего 52 500 евро, а это значит, что цена квадратного метра - всего 49,4 евро. Для сравнения, по данным Земельного департамента, в марте средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне составляла 2075 евро. Выходит, что цена квадратного метра этого дома в Силламяэ в 42 раза дешевле!

Здание требует серьезного ремонта. ФОТО: KV.EE

Дом с великолепным фасадом нуждается в капитальном ремонте, что и стало причиной выгодной цены. Здание занесено в регистр как коммерческое помещение, но, как сказано в объявлении, целевое назначение может быть изменено по мере необходимости. Кроме того, за домом есть большая территория, где можно построить просторную парковку.