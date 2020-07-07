Эксперимент ⟩ Глухая стена: молодым людям без стажа и образования работу не найти

Серьезные последствия

По словам руководителя программ Открытого объединения молодежных центров Эстонии Хайди Пааборт, таких молодых людей намного больше, потому что многие не стоят на учете в Кассе по безработице.

«Еще в 2013 году каждый шестой 15–29-летний ребенок в Эстонии не училс», - уточнила Пааборт. - Часто молодой человек изолирует себя, больше не выходит на улицу, ни с кем не общается и теряет социальную жизнь». Такие последствия могут наступить очень быстро.

Чрезвычайное положение, которое длилось два-три месяца, также оставило свой след на психическом здоровье молодых людей. «Если подумать о молодом человеке, который находился в такой ситуации в течение полугода или более, последствия чрезвычайной ситуации нужно умножить», - сказала Пааборт, добавив, что чем больше человек отчаян, тем меньше он хочет принимать участие в общественной жизни, в том числе, ходить на выборы.

Молодые люди боятся потерпеть неудачу и пробовать новое

Чтобы помочь безработным молодым людям, которые не учатся, Министерство социальных дел создало систему поддержки молодежных гарантий, которая является инструментом для местных cамоуправлений. Система состоит из IT-решения и услуги консультирования.

А именно, для волостных и городских специалистов на основе данных регистра народонаселения список 16–26-летних, потенциально нуждающихся в помощи, согласно другим государственным регистрам.

На основании списка чиновник может связаться с молодым человеком и, если последний хочет помощи, договориться о приеме. Время и место встречи может выбрать молодой человек. Во время свободного и открытого разговора определяются цели молодого человека и составляется план их достижения.

«Вопросы, по которым молодые люди нуждаются в помощи, совершенно разные: страх потерпеть поражение, страх пробовать что-то новое, плохие воспоминания о школе, отсутствие мотивации, отсутствие поддержки в соцсетях, неизвестность и растерянность в отношении будущего или беспокойство и зависимость от психического здоровья», - пояснила советник по вопросам занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон.

По его словам, помощь молодым людям, которые не учатся и не работают - это как тушение пожара, так и его предотвращение, поскольку молодой человек, которому сегодня помогают вернуться на работу или в школу, с меньшей вероятностью будет нуждаться в другой социальной поддержке или услуге завтра.

По словам Кристьяна Крууса, руководителя проекта Таллиннского департамента по делам спорта и молодежи, после окончания кризиса к ним за помощью обращались 80–90 молодых людей в неделю. Он объяснил, что часто молодые люди не решаются признать, что им нужна помощь в поиске работы или дополнительного образования, и часто родители не могут поддержать ребенка или помочь ему.

"В настоящее время неопытному соискателю очень трудно найти работу. Особенно трудно несовершеннолетним соискателям, потому что большинство работодателей хотят взрослых работников", - сказал Круус.

Он добавил, что молодым людям часто не хватает социальных навыков, чтобы помочь себе, а молодежный язк не всегда понятен работодателю.

Коронакризис увеличил молодежную безработицу

В поиске работы препятствием является отсутствие профессионального образования или опыта работы/навыков. Обучение может быть затруднено несколькими факторами: отсутствие мотивации к учебе, перерыв или перерыв в учебе, неспособность получить желаемую профессию, проблемы семьи/экономики/здоровья.

Во время предыдущего экономического кризиса было видно, что рецессия сильнее всего поражает молодежь на рынке труда. То же произошло и сейчас, во время коронакризиса. С февраля число безработных в возрасте 16–24 лет увеличилось на 61 процент.

Молодой сотрудник с большей вероятностью будет занимать должность с меньшей ответственностью, часто на сезонной, срочной или контрактной основе.

Чрезвычайное положение затронуло сферы, где работает много молодежи. 16-29-летние, зарегистрированные как безработные, чаще всего называли в качестве своей последней работы обслуживание клиентов (также в сфере общественного питания), должности шеф-повара, строителя, официанта, продавца-кассира и подсобника в строительстве.