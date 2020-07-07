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Эксперимент ⟩ Глухая стена: молодым людям без стажа и образования работу не найти

Кертту Кирьянен составила два резюме и подала их на сотню вакансий, получив лишь три предложения

ФОТО: Tairo Lutter

В Эстонии тысячи молодых людей, которые не работают и не учатся. Хотя статистика подтверждает, что проблема существует, я хотела доказать, что найти работу легко - нужно просто хотеть. В качестве журналистского эксперимента я решила найти работу в течение нескольких недель. Результат был печальным, особенно если вспомнить молодых людей, для которых такая ситуация - не интересный эксперимент, а повседневная жизнь, пишет Postimees.

Я сделала для себя два резюме. В одном из них я была Кертту, у которой 12 классов школьного образования и два месяца опыта работы. Во втором я была Пирет, у которой девять классов школы за спиной и нет ни малейшего опыта работы.

Я хотела доказать, что устроиться на работу - не столь большая проблема: если действительно хотеть, любой найдет себе работу. Я без разбора откликалась на каждую вакансию: флорист, продавец магазина спортивных товаров, упаковщик, экономка, установщик магазинных тележек, администратор отеля, кассир, продавец магазина косметики, курьер, работник склада. В общей сложности я отправила то или иное резюме на более чем сотню позиций.

Я представляла, как скоро смогу объяснить сотням людей, что участвую в конкурсе на вакансию только из-за журналистского эксперимента. В своих мыслях я уже получила работу и с триумфом думала, как же все ошибаются.

Но единственным, кто ошибался, была я сама.

К моему ужасу, перезвонили мне только из трех мест: дважды была предложена работа уборщика, и одно предложение поступило из магазина детских товаров в торговом центре Ülemiste. Все три звонка поступили в ответ на резюме Керту, где я указала 12 классов образования.

Я связалась с предложившим мне работу менеджером магазина KidZone в центре Ülemiste. Оказалось, что меня выбрали по возрасту - менеджер был убежден, что 25-летний уже знает, чего хочет от жизни. Большое количество кандидатов было в возрасте от 18 до 20 лет, но, по словам руководителя магазина, жизнь показала, что столь молодые люди не добросовестны.

«Они не стабильны, и опыт показал, что я не могу быть уверен, что завтра человек вообще придет на работу», - посетовал он, но добавил, что не все молодые люди таковы.

Отсутствие у меня опыта работы не оказалось проблемой. «У меня было много людей на собеседованиях, чье резюме упоминает работу только в течение нескольких месяцев, но во время собеседования становилось ясно, что большинство предыдущих трудовых отношений не были включены в резюме, отправленное в спешке», - сказал менеджер.

Мое резюме Пирет c образованием уровня основной школы не вызвало интереса у менеджера. «Я не против, если у человека мало образования, но в отделе обслуживания клиентов редко бывают люди, которые хотели бы работать много часов. Молодые люди приходят ненадолго и планируют продолжить учебу. В этом случае мне нет смысла тратить несколько месяцев на их обучение », - пояснил он.

Хотя это был всего лишь эксперимент, я была очень разочарована. Неужели я действительно не подхожу ни для одной должности?

Если я могла завершить эксперимент и продолжить свою нормальную жизнь и работу, то в Эстонии есть тысячи молодых людей, которые не могут этого сделать. Почти 20 000 человек в возрасте 16-29 лет, которые не работают или не учатся, зарегистрировано в Кассе по безработице.

Серьезные последствия

По словам руководителя программ Открытого объединения молодежных центров Эстонии Хайди Пааборт, таких молодых людей намного больше, потому что многие не стоят на учете в Кассе по безработице.

«Еще в 2013 году каждый шестой 15–29-летний ребенок в Эстонии не училс», - уточнила Пааборт. - Часто молодой человек изолирует себя, больше не выходит на улицу, ни с кем не общается и теряет социальную жизнь». Такие последствия могут наступить очень быстро.

Чрезвычайное положение, которое длилось два-три месяца, также оставило свой след на психическом здоровье молодых людей. «Если подумать о молодом человеке, который находился в такой ситуации в течение полугода или более, последствия чрезвычайной ситуации нужно умножить», - сказала Пааборт, добавив, что чем больше человек отчаян, тем меньше он хочет принимать участие в общественной жизни, в том числе, ходить на выборы.

Молодые люди боятся потерпеть неудачу и пробовать новое

Чтобы помочь безработным молодым людям, которые не учатся, Министерство социальных дел создало систему поддержки молодежных гарантий, которая является инструментом для местных cамоуправлений. Система состоит из IT-решения и услуги консультирования.

А именно, для волостных и городских специалистов на основе данных регистра народонаселения список 16–26-летних, потенциально нуждающихся в помощи, согласно другим государственным регистрам.

На основании списка чиновник может связаться с молодым человеком и, если последний хочет помощи, договориться о приеме. Время и место встречи может выбрать молодой человек. Во время свободного и открытого разговора определяются цели молодого человека и составляется план их достижения.

«Вопросы, по которым молодые люди нуждаются в помощи, совершенно разные: страх потерпеть поражение, страх пробовать что-то новое, плохие воспоминания о школе, отсутствие мотивации, отсутствие поддержки в соцсетях, неизвестность и растерянность в отношении будущего или беспокойство и зависимость от психического здоровья», - пояснила советник по вопросам занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон.

По его словам, помощь молодым людям, которые не учатся и не работают - это как тушение пожара, так и его предотвращение, поскольку молодой человек, которому сегодня помогают вернуться на работу или в школу, с меньшей вероятностью будет нуждаться в другой социальной поддержке или услуге завтра.

По словам Кристьяна Крууса, руководителя проекта Таллиннского департамента по делам спорта и молодежи, после окончания кризиса к ним за помощью обращались 80–90 молодых людей в неделю. Он объяснил, что часто молодые люди не решаются признать, что им нужна помощь в поиске работы или дополнительного образования, и часто родители не могут поддержать ребенка или помочь ему.

"В настоящее время неопытному соискателю очень трудно найти работу. Особенно трудно несовершеннолетним соискателям, потому что большинство работодателей хотят взрослых работников", - сказал Круус.

Он добавил, что молодым людям часто не хватает социальных навыков, чтобы помочь себе, а молодежный язк не всегда понятен работодателю.

Коронакризис увеличил молодежную безработицу

В поиске работы препятствием является отсутствие профессионального образования или опыта работы/навыков. Обучение может быть затруднено несколькими факторами: отсутствие мотивации к учебе, перерыв или перерыв в учебе, неспособность получить желаемую профессию, проблемы семьи/экономики/здоровья.

Во время предыдущего экономического кризиса было видно, что рецессия сильнее всего поражает молодежь на рынке труда. То же  произошло и сейчас, во время коронакризиса. С февраля число безработных в возрасте 16–24 лет увеличилось на 61 процент.

Молодой сотрудник с большей вероятностью будет занимать должность с меньшей ответственностью, часто на сезонной, срочной или контрактной основе.

Чрезвычайное положение затронуло сферы, где работает много молодежи. 16-29-летние, зарегистрированные как безработные, чаще всего называли в качестве своей последней работы обслуживание клиентов (также в сфере общественного питания), должности шеф-повара, строителя, официанта, продавца-кассира и подсобника в строительстве.

Исследования показывают, что чем дольше вы остаетесь безработным после завершения любого уровня школы, тем ниже ваши шансы получить работу. Длительная безработица также снижает будущие заработки.

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