Звезда американского футбола подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов

Как пишет Би-би-си, сумма контракта звезды клуба составила $503 млн, что является рекордом в истории профессионального спорта.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с "Канзас-Сити" вступит в силу со следующего года.

По сумме сделки Махоумс опередил американского бейсболиста Майка Траута, который в 2019 году подписал 12-летний контракт с клубом "Лос-Анджелес" на сумму $426,5 млн.

Махоумс выступает за "Канзас-Сити" с 2017 года.