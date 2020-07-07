Почему в некоторых садах мы видим обильное цветение, а в других те же растения выглядят печально?

Летние цветы - это простой способ украсить сад цветущими в течение всего лета растениями. Но многие садоводы-любители кое-чего не знают, поэтому им не удается увидеть свой сад во всей красе. А могли бы, печалится портал Kodustiil.
Так, The Gardener пишет, что люди недооценивают важность удобрений для летних цветов. Особенно если речь идет о растениях, посаженных в подвесные кашпо. Их вообще не удобряют или ограничиваются палочками удобрений, которые размещают в горшке. В воду для полива удобрения добавляют тоже очень редко.
Фактически удобрение следует добавлять в воду для полива каждый раз, потому что вода, увлажняя землю, из горшка все-таки выливается, а вместе с ней и питательные вещества. Если делать это не регулярно, то цветам явно будет не хватать питательных веществ.
Однако при приготовлении раствора удобрения следует соблюдать осторожность и следовать инструкции. В противном случае может случиться так, что при поливе цветы получают слишком много удобрений, а это тоже плохо. Передозировка удобрений действует на цветы так же губительно, как и их нехватка.