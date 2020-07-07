Хярма: вторая волна коронавируса очень вероятна

«Мы преодолели смягчение сильного напряжения. Иванов день был больше недели назад, и мы не видели увеличения заболеваемости и в связи с открытием торговых центров. Это очень обнадеживает», - отметила она.

«Это означает, что люди также знают, что вирус не просто распространяется от человека к человеку. В настоящее время уровень заболеваемости низкий, а ситуация находится под контролем», - подтвердила Хярма, по словам которой, за последние две недели в Эстонии было диагностировано 15 пациентов с COVID-19, но в то же время заболевание быстро растет в других частях мира, а также и в странах, в которых это заболевание уже было.

Хярма отметила, что Департамент здоровья следит за тремя основными показателями, по которым можно прогнозировать рост заболеваемости. «Мы взяли показатель ВОЗ в качестве маркера положительных тестов. Если положительный показатель тестов составляет менее пяти процентов, то можно сказать, что заболеваемость низкая. Также низка и скорость заболеваемости. В настоящее время нет оснований подозревать распространение скрытого коронавируса в Эстонии », - подтвердила она.

По словам Хярма, вирус все еще распространяется и его можно видеть в других странах. «Вирус не исчез, и если ему предоставится такая возможность, он вернется. Несмотря на то, что ситуация в Европе хорошая, есть еще страны, где заболеваемость снова растет», - отметила Хярма.

«Мы не можем с уверенностью в 100 процентов говорить, что придет вторая волна, но очень высока вероятность того, что она придет. Пока у нас нет вакцины, мы не можем говорить о стадном иммунитете», - сказал он.

Министр социальных дел Танель Кийк заявил, что система здравоохранения Эстонии готова к очередной вспышке. «Все снова готовы к работе - Аркадий Попов, Ученый совет Covid-19, Департамент здоровья и другие. Мы также сотрудничаем с другими странами, Европейским союзом и ВОЗ. К сожалению, вирус не везде под контролем. Но к нему относятся серьезно. Готовность и осведомленность важны в предотвращении этого вируса», - сказал министр.