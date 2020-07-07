Фото ⟩ Тартуский фотограф запечатлел приближающуюся к Земле комету

Живущий в Тарту фотограф звездного неба Вильям Такис прислал в редакцию Postimees фотографию, снятую в ночь на 7 июля: комета C2020 F3 уже вполне различима.

Снимок был сделан в направлении севера в три часа ночи в Тарту.

C2020 F3 была обнаружена 23 марта космическим телескопом NEOWISE, находящимся на орбите в 525 километрах от Земли. 3 июля она достигла своего ближайшего положения к Солнцу, когда прошла на расстоянии 43 миллионов километров от него, ближе к Меркурию, самой внутренней планете Солнечной системы.

Как пишет earthsky.com, комета появляется в небе на рассвете и поднимется до самой высокой точки 11 июля, после чего ее путешествие по ночному небу постепенно начинает опускаться до горизонта. С середины июля ее можно будет видеть во время заката.