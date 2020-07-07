Первые газовые автобусы уже тестируются в Таллинне

Член правления TLT Отто Попель отметил, что прибытие и выход новых газовых автобусов на линию – это не только начало нового этапа для предприятия, но и самое большое развитие столичного общественного транспорта с точки зрения заботы об окружающей среде за последние годы. «Два первых газовых автобуса – гармошка и стандартный - сначала пройдут тестирование, чтобы мы могли убедиться, что они отвечают нашим требованиям и технически готовы к ежедневным поездкам и обслуживанию наших пассажиров», - объяснил Попель, добавив, что после тестового периода, как только специалисты предприятия убедятся в том, что автобусы соответствуют условиям договора, они останутся в Таллинне.

По словам Попеля, уже к началу августа в Таллинн должны прибыть еще по меньшей мере порядка десятка газовых автобусов, дружелюбных к окружающей среде. Уже в ноябре они заменят 100 устаревших автобусов из автопарка TLT. «В будущем, наряду с новыми газовыми автобусами, на линиях останутся автобусы экологического стандарта euro6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах», - отметил Попель.

Газовые автобусы в Таллинне ФОТО: TLT

Член правления TLT отметил также, что самая большая польза от новых газовых автобусов заключается в их экологичности и в том, что переход на такой вид транспорта и позволит предприятию сэкономить средства на ремонте и обслуживании устаревшей техники.