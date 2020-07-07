Первые газовые автобусы уже тестируются в Таллинне

В Таллинн на этой неделе прибыли два новых газовых автобуса, которые в случае успешного тестового периода будут выпущены на линию. В течение этого месяца ожидается прибытие еще десяти автобусов, это значит, что предприятие TLT AS официально начало переход на экологически чистый общественный транспорт.
Член правления TLT Отто Попель отметил, что прибытие и выход новых газовых автобусов на линию – это не только начало нового этапа для предприятия, но и самое большое развитие столичного общественного транспорта с точки зрения заботы об окружающей среде за последние годы. «Два первых газовых автобуса – гармошка и стандартный - сначала пройдут тестирование, чтобы мы могли убедиться, что они отвечают нашим требованиям и технически готовы к ежедневным поездкам и обслуживанию наших пассажиров», - объяснил Попель, добавив, что после тестового периода, как только специалисты предприятия убедятся в том, что автобусы соответствуют условиям договора, они останутся в Таллинне.
По словам Попеля, уже к началу августа в Таллинн должны прибыть еще по меньшей мере порядка десятка газовых автобусов, дружелюбных к окружающей среде. Уже в ноябре они заменят 100 устаревших автобусов из автопарка TLT. «В будущем, наряду с новыми газовыми автобусами, на линиях останутся автобусы экологического стандарта euro6, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопных газах», - отметил Попель.
Член правления TLT отметил также, что самая большая польза от новых газовых автобусов заключается в их экологичности и в том, что переход на такой вид транспорта и позволит предприятию сэкономить средства на ремонте и обслуживании устаревшей техники.
По словам председателя правления TLT AS Андрея Новикова, прибытие автобусов — это важный шаг для достижения сразу нескольких больших целей. «С одной стороны, это стратегический шаг, который позволит уже к 2025 году заменить дизельные автобусы современным и экологически чистым транспортом, стандартное оборудование которого уже включает в себя кондиционер, USB зарядки и камеры наблюдения в салоне. Кроме того, это приблизит нас к цели получить титул зеленой столицы в 2022. В целом же для нас крайне важно, чтобы общественный транспорт стал еще более удобным и безопасным для пассажиров», - сообщил Новиков.