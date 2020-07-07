Эстония закупит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

В Департаменте здоровья считают, что осенью, когда страну, предположительно, накроет вторая волна коронавируса, Эстонии может потребоваться около 400 доз противовирусного препарата "ремдесивир" - именно такое количество было заказано для Эстонии в рамках общей закупки ЕС, пишет портал Rus.ERR.
Сейчас такой препарат используют для лечения примерно 20 человек.
До недавних пор Эстония получала препарат от производителей бесплатно.
Использование ремдесивира для лечения коронавируса в Европейской комиссии одобрили в минувшую пятницу.
По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но проведенные в США два масштабных исследования показали, что лекарство сокращает время пребывания в больнице пациентов с тяжелой формой коронавируса