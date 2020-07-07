Эстония закупит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

Сейчас такой препарат используют для лечения примерно 20 человек.

По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но проведенные в США два масштабных исследования показали, что лекарство сокращает время пребывания в больнице пациентов с тяжелой формой коронавируса