Вт, 7.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов
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Эстония закупит на осень 400 доз ремдесивира для лечения коронавируса

Remdesivir.

ФОТО: Shutterstock

В Департаменте здоровья считают, что осенью, когда страну, предположительно, накроет вторая волна коронавируса, Эстонии может потребоваться около 400 доз противовирусного препарата "ремдесивир" - именно такое количество было заказано для Эстонии в рамках общей закупки ЕС, пишет портал Rus.ERR.

Сейчас такой препарат используют для лечения примерно 20 человек.

До недавних пор Эстония получала препарат от производителей бесплатно.

Использование ремдесивира для лечения коронавируса в Европейской комиссии одобрили в минувшую пятницу.

По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но проведенные в США два масштабных исследования показали, что лекарство сокращает время пребывания в больнице пациентов с тяжелой формой коронавируса

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