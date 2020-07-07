Еврокомиссия: экономический спад в Эстонии в этом году составит 7,7 процента

Ограничения на передвижение из-за пандемии коронавируса будут устранены медленнее, чем предполагалось в весеннем прогнозе, и, таким образом, влияние ограничений на экономическую активность в 2020 году будет более заметным и более длительным, чем ожидалось, сообщило представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Таким образом, в этом году прогнозируется, что как в Эстонии, так и в ЕС экономический спад будет существенно более значительным, чем 6,9% в Эстонии и 7,4% в ЕС, как указывал весеннем прогнозе. Восстановление экономики в 2021 году также не станет таким мощным, как предполагал весенний прогноз.

Согласно летнему экономическому прогнозу на 2020 год, экономика еврозоны сократится на 8,7 процента в 2020 году и вырастет на 6,1 процента в 2021 году. Экономика ЕС в целом сократится на 8,3 процента в 2020 году и вырастет на 5,8 процента в 2021 году.

По данным Комиссии, влияние пандемии на экономическую активность было уже значительным в первом квартале 2020 года, хотя большинство государств-членов не начали ограничивать передвижение до середины марта. Валовой внутренний продукт Эстонии (ВВП) сократился на 3,7 процента в первом квартале и на 0,8 процента в годовом исчислении в первом квартале.

Во втором квартале 2020 года сбои и ограничения на передвижение в ЕС продолжались гораздо дольше, поэтому можно ожидать, что объем производства в экономике также значительно сократится, чем в первом квартале.

Тем не менее, по оценкам Комиссии, предварительные данные за май и июнь свидетельствуют о том, что худшее уже позади, и можно ожидать, что восстановление экономики ускорится во второй половине года, но в разных государствах-членах по-разному.

По оценке Комиссии, ожидается, что и Эстония также достигнет нижней точки экономического спада во втором квартале; краткосрочные экономические показатели, в том числе некоторый рост розничных продаж, свидетельствуют о тенденции к восстановлению.

Общий прогноз инфляции мало изменился по сравнению с весенним, хотя произошли значительные изменения в факторах ценообразования. Цены на нефть и продукты питания выросли больше, чем ожидалось, но их влияние, как ожидается, будет компенсировано более слабыми экономическими перспективами, последствиями снижения НДС и другими мерами, принятыми в некоторых государствах-членах.

По данным Комиссии, инфляция в Эстонии в этом году достигнет всего 0,3%, но в следующем году она вырастет примерно до 2% с учетом цен на энергоносители и восстановления экономики.

Инфляция в еврозоне, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен, в настоящее время прогнозируется на уровне 0,3% в 2020 году и 1,1% в 2021 году. Уровень инфляции в ЕС прогнозируется на уровне 0,6 процента в 2020 году и 1,3 процента в 2021 году.

Однако, по мнению Комиссии, прогноз подвержен исключительно высоким рискам, большинство из которых находятся в минусе. В принципе, ничего не известно о степени и продолжительности пандемии и возможных будущих ограничениях на передвижение. Прогноз предполагает, что ограничения на передвижение будут по-прежнему сняты, и что второй волны инфекции не будет.

Комиссия прогнозирует, что существует значительный риск более длительных, чем ожидалось, последствий для рынка труда и что трудности с ликвидностью могут привести к проблемам с платежеспособностью для многих компаний. Риски угрожают стабильности финансовых рынков, и существует риск того, что государства-члены не смогут в достаточной степени скоординировать свои политические меры.

Если ЕС и Великобритания не смогут договориться о будущих торговых отношениях, это также может замедлить рост, особенно в Великобритании. Торговля и мировая экономика также могут пострадать от протекционизма и отказа от глобальных производственных цепочек.

днако существуют также возможности для роста, такие как раннее обнаружение вакцины против коронавируса. Текущий прогноз не учитывает возможное влияние предложения плана восстановления Комиссии, основанного на новом инструменте NextGenerationEU, поскольку он еще не согласован.

В целом, Комиссия считает, что нельзя исключать более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики, особенно если эпидемиологическая ситуация позволяет снять оставшиеся ограничения на передвижение быстрее, чем считалось ранее.