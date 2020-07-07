Задержание Ивана Сафронова. ФОТО: Russian Federal Security Service/Russian Federal Security Service

В Москве задержан советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. В «Роскосмосе» заявили, что ему предъявлено обвинение по статье о госизмене, в ФСБ - что его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

Заявления «Роскосмоса», ФСБ и Кремля

«Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам», - сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В заявлении госкорпорации также подчеркивается, что задержание Сафронова не связано с его нынешним местом работы.

Позже свое заявление распространила ФСБ: «Он [Сафронов], выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си, заявил журналистам, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

«Мы знаем, во-первых, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется в статье по госизмене. В передаче секретных данных зарубежным разведкам, - заявил Песков. - Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов».

Статья 275 УК РФ (государственная измена) предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания.

Версии СМИ

Интерфакс со ссылкой на информированный источник утверждает, что задержание «возможно» связано с его прежней журналистской деятельностью. Допуска к гостайне в «Роскосмосе» Сафронов не имел, добавил собеседник издания, а в газетах «Коммерсант» и «Ведомости» он «писал на военную тему».

Другой источник Интерфакса сказал, что «скорее всего» задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества. По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, «однако речь об уголовном деле тогда не шла».

Сейчас в квартире журналиста проходит обыск, сообщили Би-би-си его знакомые.

Первым о задержании Сафронова сообщил телеграм-канал Life Shot. Он опубликовал видео задержания, добавив, что «возможно, речь идет о статье "Государственная измена».

Радиостанция «Эхо Москвы» без указания источника информации сообщала, что его задержали сотрудники ФСБ. В ФСБ подтвердили это.

В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» Би-би-си ранее заявляли, что не комментируют сообщения о задержании Сафронова. Оба телефонных номера журналиста не отвечали.

Журналист ушел в «Роскосмос»

О назначении 30-летнего Сафронова советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина стало известно в мае этого года.

На этом посту, как сообщалось, он должен был заниматься выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также ему было доверено кураторство ряда спецпрограмм «Роскосмоса».

До этого, с 2010-го по 2019 год, Сафронов работал корреспондентом и спецкором газеты «Коммерсант». Из газеты его уволили после публикации материала о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

СМИ сообщали, что Матвиенко высказывала претензии по поводу материала владельцу издательского дома «Коммерсант» Алишеру Усманову. Сама она это отрицала. В знак протеста против увольнения Сафронова из издания также ушли все журналисты отдела политики и редактор отдела Максим Иванов.

После увольнения из «Коммерсанта» Сафронов работал специальным корреспондентом газеты «Ведомости».

В качестве журналиста Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Сафронов также иногда подменял обозревателя Андрея Колесникова в путинском пуле, и после его увольнения из «Коммерсанта» Песков называл его «одним из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем».

Сейчас представитель Кремля не стал отказываться от этих слов. «Да, я могу это повторить. Это действительно так, - сказал он, отвечая на вопрос Би-би-си. - Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой».

Его отец - Иван Сафронов - также на протяжении многих лет работал в «Коммерсанте» - был военным обозревателем издания. В 2007 году он погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома.