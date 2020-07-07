Tallink провел дезинфекцию всего Silja Europa, на борту которого находился зараженный

Вчера финский Департамент здоровья сообщил о случаях распространения коронавируса на пассажирских судах, в числе прочих упоминали и компанию Tallink Grupp. Представители Tallink подтвердили, что получили от Департамента здоровья информацию о том, что гражданин Финляндии, находившийся в перекрестном рейсе Хельсинки-Таллинн-Хельсинки в период с 30 июня по 1 июля, сдал у себя на родине анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным. «Мы оповестили о ситуации всех находившихся вместе с ним на пароме пассажиров и членов команды, и передали им инструкции финского Департамента здоровья», - сказала специалист по связям с общественностью Tallink Кай-Инес Нельсон.

Показавший положительный результат пассажир, по словам Нельсон, перед тем, как взойти на борт, подписал декларацию о здоровье, которой заверил, что у него нет никаких симптомов вирусного заболевания. Заболевший и его ближайший контакт сейчас находятся в Финляндии на карантине.

Другие люди, которые могли контактировать с этим пассажиром, согласно рекомендациям финского Департамента здоровья не должны быть помещены в карантин, но департамент советует всем, кто был в этой поездке, внимательно следить за состоянием своего здоровья. И если проявятся симптомы заболевания нужно обратиться к своему семейному врачу за получением дальнейших рекомендаций.

«Кроме того, обращаем внимание на то, что в той поездке заполненность судна составляла 30 процентов, это означает, что социальный контакт заболевшего с другими пассажирами на протяжении всей поездки был весьма ограниченным», - объяснила Нельсон.

Финский Департамент здоровья утверждает, что у пассажира симптомы проявились еще до отправки в путешествие. Поскольку информацию о заражении подтвердили через несколько дней после возвращения, трудно определить, где именно был этот человек до и после поездки. Выяснением его передвижений занимается финский Департамент здоровья.