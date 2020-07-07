Фото читателя ⟩ В эстонской семье выросло и зацвело огромное драконово дерево

Драконовое дерево, или драцена, растет в семье читателя более 30 лет, но зацвело в первый раз. «Когда растение у нас появилось, его высота была около 50-60 сантиметров, а в настоящее время наше дерево достигло высоты 185 сантиметров. Драконовое дерево никогда не было моим любимым цветком, и поэтому оно росло в углу комнаты, где нет солнца», - пишет читатель.