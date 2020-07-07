Фото читателя ⟩ В эстонской семье выросло и зацвело огромное драконово дерево

Читатель портала Kodustiil прислал в редакцию фотографии гигантского драконова дерева, которое к тому же начало цвести.
Драконовое дерево, или драцена, растет в семье читателя более 30 лет, но зацвело в первый раз. «Когда растение у нас появилось, его высота была около 50-60 сантиметров, а в настоящее время наше дерево достигло высоты 185 сантиметров. Драконовое дерево никогда не было моим любимым цветком, и поэтому оно росло в углу комнаты, где нет солнца», - пишет читатель.
«Пару лет назад, летом, его вынесли во двор, на солнышко, но листья побелели и начали засыхать. Принесли дерево обратно, пересадили, поставили в угол у лестницы», - продолжает читатель.
Несколько недель назад в доме почувствовался неприятный запах. Оказалось, что на верхушке растения появилось соцветие, усеянное бутонами. Сейчас гроздь цветов в высоту составляет 75 см, а в объеме - 45 см.
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