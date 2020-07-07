Еврокомиссия: пандемия нанесла экономике ЕС более сильный удар, чем ожидалось

"Наш летний прогноз показывает, прежде всего, что путь к восстановлению экономики по-прежнему вымощен неопределенностями", - заявил, представляя во вторник экономический анализ ЕК на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

Согласно опубликованному летнему прогнозу, ВВП еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. ВВП Евросоюза в целом сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. Таким образом, отмечается в документе, сокращение в 2020 году прогнозируется более ощутимым, чем ожидавшиеся 7,7% для зоны евро и 7,4% - для ЕС в целом. Экономический рост в 2021 году также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Как объясняют в Еврокомиссии, поскольку снятие ограничительных мер происходит более медленными темпами, чем предполагалось в весеннем экономическом прогнозе, влияние пандемии на экономическую активность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось.

Джентилони перечислил пять основных выводов по прогнозируемому на ближайшие два года развитию экономики ЕС.

"Пандемия нанесла европейской экономике более сильный удар, чем это ожидалось", - сказал еврокомиссар.

Быстрые и решительные ответные политические меры, по его словам, до сих пор позволяют "избежать обрушения европейских рынков труда".

"Мы наблюдаем нарастающую разницу между государствами ЕС. При том, что всех нас поразила одна и та же пандемия, последствия от нее различаются в государствах-членах. Риск возрастающих различий стал причиной, по которой мы предложили совместный план восстановления экономики", - продолжил член ЕК.

По его оценке, инфляция в 2020 году должна остаться относительно низкой.