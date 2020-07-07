ФОТО ⟩ В Пярнумаа продается деревянный дом оригинальной архитектуры

В семи километрах от центра Пярну находится деревня Папсааре, а в ней ждет новых хозяев прекрасный летний дом, пишет портал Kodustiil.
Участок земли площадью 1462 квадратных метра окружен сосновыми лесами, на участке расположены бревенчатый дом, вспомогательное строение, домик для гриля и летний душ.
На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома находятся открытая кухня-гостиная, баня с дровяным котлом, душевая и комната отдыха, откуда можно выйти на просторную террасу.
На втором этаже две спальни и большой холл. Двор оформлен стильно и практично: там есть растения, украшающие пространство в любое время года. Участок обнесен забором.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.