ФОТО ⟩ В Пярнумаа продается деревянный дом оригинальной архитектуры

Участок земли площадью 1462 квадратных метра окружен сосновыми лесами, на участке расположены бревенчатый дом, вспомогательное строение, домик для гриля и летний душ.

Деревянный дом в пригороде Пярну. ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома находятся открытая кухня-гостиная, баня с дровяным котлом, душевая и комната отдыха, откуда можно выйти на просторную террасу.

Домик для гриля. ФОТО: KV.EE

На втором этаже две спальни и большой холл. Двор оформлен стильно и практично: там есть растения, украшающие пространство в любое время года. Участок обнесен забором.

Дом в пригороде Пярну. ФОТО: KV.EE