Вт, 7.07.2020
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ФОТО ⟩ В Пярнумаа продается деревянный дом оригинальной архитектуры

Palkmaja Pärnus.

ФОТО: KV.EE

В семи километрах от центра Пярну находится деревня Папсааре, а в ней ждет новых хозяев прекрасный летний дом, пишет портал Kodustiil

Участок земли площадью 1462 квадратных метра окружен сосновыми лесами, на участке расположены бревенчатый дом, вспомогательное строение, домик для гриля и летний душ. 

Деревянный дом в пригороде Пярну.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома находятся открытая кухня-гостиная, баня с дровяным котлом, душевая и комната отдыха, откуда можно выйти на просторную террасу. 

Домик для гриля.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже две спальни и большой холл. Двор оформлен стильно и практично: там есть растения, украшающие пространство в любое время года. Участок обнесен забором.  

Дом в пригороде Пярну.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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