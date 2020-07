В Англии спустя несколько дней после открытия начали вновь закрывать пабы из-за COVID-19

Другое заведение - The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, - получило в понедельник звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом. В The Fox and Hounds сообщили, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают работу.