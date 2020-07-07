В Англии спустя несколько дней после открытия начали вновь закрывать пабы из-за COVID-19

В частности, закрыто заведение The Lighthouse Kitchen & Carvery в графстве Сомерсет. Руководство паба рассказало, что коронавирусом заболел один из клиентов, посетивший ресторан в субботу. Теперь сотрудники связываются со всеми, кто в тот день находился в пабе, чтобы сообщить об этом. "Весь наш штаб сотрудников пройдет тестирование, и мы вновь откроемся, когда будем уверены в безопасности", - сказали в пабе.

Другое заведение - The Fox and Hounds, расположенное в графстве Западный Йоркшир, - получило в понедельник звонок от одного из своих посетителей, который рассказал, что заболел коронавирусом. В The Fox and Hounds сообщили, что ожидают "дальнейших распоряжений со стороны Национальной службы здравоохранения" и пока прекращают работу.

4 июля в Англии сняли значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, открылись пабы и рестораны, закрытые еще в марте. Этот день в британских СМИ назвали "суперсубботой". По данным местных СМИ, в субботу пабы в Англии посетили десятки тысяч человек.