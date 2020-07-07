Лучшим футболистом июня в Эстонии стал Павел Марин, а лучшим тренером - Юрген Хенн

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в июне, пишет Rus.ERR.
Лучшим тренером июня стал наставник столичной "Флоры" Юрген Хенн. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце пять матчей из пяти, в том числе обыграв прямых конкурентов - "Пайде" (3:1), "Нымме Калью" (2:1) и "Левадию" (4:0).
Лучшим футболистом июня стал полузащитник "Тулевика" из Вильянди Павел Марин, который в пяти матчах забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.