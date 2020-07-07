Вт, 7.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Лучшим футболистом июня в Эстонии стал Павел Марин, а лучшим тренером - Юрген Хенн

Лучшим футболистом июня в Эстонии стал Павел Марин, а лучшим тренером - Юрген Хенн

Павел Марин.

ФОТО: JK Tulevik

В высшем дивизионе чемпионата Эстонии по футболу выбрали лучших тренера и игрока по итогам выступлений команд в июне, пишет Rus.ERR.

Лучшим тренером июня стал наставник столичной "Флоры" Юрген Хенн. Под его руководством команда выиграла в прошлом месяце пять матчей из пяти, в том числе обыграв прямых конкурентов - "Пайде" (3:1), "Нымме Калью" (2:1) и "Левадию" (4:0).

Лучшим футболистом июня стал полузащитник "Тулевика" из Вильянди Павел Марин, который в пяти матчах забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ