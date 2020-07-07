Глава Департамента здравоохранения о связи с правительством: я выясню, что пошло не так

- Как у вас прошла адаптация к новой должности?

- Очень хорошо. Звонят люди из министерства и партнеры, предлагают поддержку и помощь. На данный момент все в порядке. Нет необходимости решать большие, сложные проблемы.

- Есть ли у вас желание участвовать в конкурсе на должность генерального директора Департамента здравоохранения?

- У меня нет таких планов, и я думаю, что человек, который займет это место, должен пользоваться доверием медицинских работников. Эта должность, как сказал и Танель Кийк, требует знать всех и всё, а также хорошо понимать происходящее.

Для этого нужно иметь лидерские качества и управленческий опыт. Я была в здравоохранении в течение полугода. Есть еще, чему учиться. Конечно, благодаря этим нескольким месяцам кризиса в стране, я могу поддержать людей и работу службы здравоохранения. Однако, для того, чтобы двигаться вперед в эти трудные времена, нужен особенно одаренный лидер.

- Как уход нескольких специалистов (бывшего генерального директора Мерике Юрило, заместителя генерального директора и специалиста по инфекционным заболеваниям Елены Томасовой и руководителя департамента экстренной медицинской помощи Мартина Кадая) повлиял на рабочий процесс Департамента здравоохранения?

- Трудно сказать, потому что в последний раз Мартина Кадай был здесь еще вчера. Пока что все спокойно. Эпидемиологическая ситуация сейчас прекрасная, но осенью нас ждут, вероятно, большие трудности. На данный момент сложно сказать, насколько ситуация в Департаменте изменилась.

У нас, безусловно, очень сильная команда, которая сплотилась во время кризиса. Мы учились друг у друга, у нас есть желание сотрудничества и знания.

- Актуальна ли проблема отсутствия доверия между Департаментом здравоохранения и правительством?

- Нужно понять, действительно ли доверия не было ко всему Департаменту здравоохранения или только к его руководству, а также с чего все началось. Любое доверие строится на хороших отношениях, которые должны быть открытыми и честными с обеих сторон. Летом я хотела бы выяснить, что пошло не так: была ли причина в отсутствии хороших отношений или в утрате доверия.