Водитель пытался избежать проверки на трезвость и вылетел в кювет

Поскольку поведение водителя показалось неадекватным, пограничники остановили автомобиль. Когда пограничник захотел проверить водителя на трезвость, водитель попытался скрыться. Позже патруль обнаружил тот же автомобиль поблизости, в кювете, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.