Водитель пытался избежать проверки на трезвость и вылетел в кювет

Во вторник, рано утром, пограничники Пиузаского кордона в Мерекюла заметили автомобиль, который совершал подозрительные маневры.
Поскольку поведение водителя показалось неадекватным, пограничники остановили автомобиль. Когда пограничник захотел проверить водителя на трезвость, водитель попытался скрыться. Позже патруль обнаружил тот же автомобиль поблизости, в кювете, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Находившийся возле машины мужчина употреблял алкоголь.
Все обстоятельства случившегося выясняются.