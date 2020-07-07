Вт, 7.07.2020
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  • Водитель пытался избежать проверки на трезвость и вылетел в кювет

Водитель пытался избежать проверки на трезвость и вылетел в кювет

Пограничники. Фото иллюстративное.

ФОТО: Margus Ansu

Во вторник, рано утром, пограничники Пиузаского кордона в Мерекюла заметили автомобиль, который совершал подозрительные маневры.

Поскольку поведение водителя показалось неадекватным, пограничники остановили автомобиль. Когда пограничник захотел проверить водителя на трезвость, водитель попытался скрыться. Позже патруль обнаружил тот же автомобиль поблизости, в кювете, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Находившийся возле машины мужчина употреблял алкоголь.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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