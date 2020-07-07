В Латвии выявлен самый высокий прирост новых случаев Covid-19 с начала июня

За прошедшие сутки в Латвии выявлено семь новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), передает Rus.TVNET.
Это самый высокий в Латвии прирост числа зарегистрированных за сутки новых случаев Covid-19 с начала июня. Согласно данным SPKC, 2 июня было выявлено восемь новых случаев коронавируса, а затем за сутки регистрировалось не более шести случаев.
В минувшие сутки в Латвии сделано 1763 теста на Covid-19, в целом с начала пандемии - 160 281.
Заболевание выявлено у 1134 человек, 30 человек умерли, что составляет 2,66% заболевших.
Выздоровели к сегодняшнему дню 1008 человек.
Из зарегистрированных семи новых случаев Covid-19 четыре выявлены в Риге, два - в Лиепае, один - в одном из краев, где заболеваемость не превышает пяти случаев.
Данные ЦПКЗ показывают, что в Риге число активных случаев Covid-19 увеличилось до 40, а в Приекульском крае уменьшилось до семи.
Национальная служба здравоохранения Латвии сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.
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