Финская газета: эстонские предприятия скупают все больше финских фирм и брендов

По ее словам, создание дочерних компаний в Финляндии все еще популярнее, чем поглощение тамошних компаний, хотя точные цифры - сколько компаний было поглощено и сколько было создано дочерних предприятий - консультант по экспорту назвать не смогла.

В Финляндии работает около 1500 эстонских компаний, а в Эстонии - 6000 финских.

По словам Сурва-Лехтонен, эстонские компании всегда интересовались финским рынком. Финляндия является первым экспортным рынком для эстонцев, в основном благодаря своему языку и культуре. Когда эстонские компании становятся достаточно большими, они начинают искать новых клиентов и партнеров в Финляндии.

С точки зрения поглощений особенно активна компания Harju Elekter особенно. Самая же крупная и известная сделка произошла в 2006 году, когда Tallink приобрел Silja Line.

Через свои дочерние предприятия пытаются выйти на финский рынок Eesti Gaas (работающая в Финляндии под брендом Elenger) и Operail, которая планирует начать перевозку грузов по финским железным дорогам.

Председатель правления финско-эстонской торговой палаты Мика Саксдорф считает, что по мере роста эстонских компаний у них будет возможность расширяться за рубежом посредством приобретений или других видов деятельности.