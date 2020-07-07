Финская газета: эстонские предприятия скупают все больше финских фирм и брендов

Одна из растущих тенденций последнего времени заключается в том, что эстонские компании пытаются перейти на финский рынок, покупая там компании и бренды, приводит Postimees слова советника Фонда развития предпринимательства по экспорту Ирен Сурва-Лехтонен, которые публикует газета Helsingin Sanomat.
По ее словам, создание дочерних компаний в Финляндии все еще популярнее, чем поглощение тамошних компаний, хотя точные цифры - сколько компаний было поглощено и сколько было создано дочерних предприятий - консультант по экспорту назвать не смогла.
В Финляндии работает около 1500 эстонских компаний, а в Эстонии - 6000 финских.
По словам Сурва-Лехтонен, эстонские компании всегда интересовались финским рынком. Финляндия является первым экспортным рынком для эстонцев, в основном благодаря своему языку и культуре. Когда эстонские компании становятся достаточно большими, они начинают искать новых клиентов и партнеров в Финляндии.
С точки зрения поглощений особенно активна компания Harju Elekter особенно. Самая же крупная и известная сделка произошла в 2006 году, когда Tallink приобрел Silja Line.
Через свои дочерние предприятия пытаются выйти на финский рынок Eesti Gaas (работающая в Финляндии под брендом Elenger) и Operail, которая планирует начать перевозку грузов по финским железным дорогам.
Председатель правления финско-эстонской торговой палаты Мика Саксдорф считает, что по мере роста эстонских компаний у них будет возможность расширяться за рубежом посредством приобретений или других видов деятельности.
"Финляндия, за счет своей близости и более крупного, нежели эстонский, рнка, безусловно, привлекательна для эстонских компаний. Эстонские компании все чаще смотрят в сторону Финляндию и ищут новые возможности", - прокомментировал Саксдорф ситуацию для крупнейшей ежедневной газеты Финляндии.