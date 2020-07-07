Мотоциклисты устроили гонки с полицией: один отправлен в тюрьму, другой еще ждет наказания

В пятницу, 3 июля, вечером полицейские на шоссе Таллинн-Нарва вблизи Йыхви заметили мотоцикл Suzuki, скорость которого составляла по меньшей мере 141 км/ч на отрезке, где максимально разрешенная скорость равна 110 км/ч. В результате погони мотоциклист был задержан. На заседании в воскресенье мотоциклист был приговорен к десяти дням ареста.

«В субботу, 4 июля, в Нарве произошел очередной подобный случай, когда мотоциклист проигнорировал требование остановиться и к тому же у него не было водительских прав соответствующей категории, - пишет в соцсетях Идаская префектура. - Он попытался скрыться от полиции, но был также задержан и в его отношении начато производство».

Полиция напоминает, что игнорирование требования остановиться создает опасную ситуацию как для скрывающегося, гонящихся за ним полицейских, так и для других участников дорожного движения. Если бы водитель Suzuki попал в ДТП на скорости 146 км/ч, последствия были бы гораздо печальнее. Также, двигаясь на большой скорости по узким городским улицам, мотоциклист может, например, сбить неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка, поскольку из-за большой скорости водитель не успеет быстро отреагировать на неожиданные повороты событий.