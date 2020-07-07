Вт, 7.07.2020
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  • В лесах появились лисички, горькушки и боровики: миколог прогнозирует хороший грибной сезон

В лесах появились лисички, горькушки и боровики: миколог прогнозирует хороший грибной сезон

Лисички.

ФОТО: ERIK PROZES/

Благодаря дождям, сменившим жару в конце июня, в лесу уже можно собирать лисички, сыроежки, боровики и первые горькушки, сообщает Rus.ERR cо ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Профессор кафедры микологии Тартуского университета Урмас Кылъялг рассказал, что горькушки в такое время года – относительно редкое явление: «Если и дальше будет стоить прохладная и дождливая погода, то горькушек в ближайшее время станет много».

Он отметил, что сейчас в лесу растут типичные для середины лета грибы: лисички, сыроежки и боровики. На основании нынешней погоды можно сказать, что предстоит хороший грибной сезон, считает Кылъялг.

«Большая часть грибов, которые мы употребляем в пищу, живут в симбиозе с корнями деревьев», – отметил профессор, добавив, что деревья в основном признаков засухи не показывают, поэтому и с грибами все должно быть в порядке.

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