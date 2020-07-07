В лесах появились лисички, горькушки и боровики: миколог прогнозирует хороший грибной сезон

Профессор кафедры микологии Тартуского университета Урмас Кылъялг рассказал, что горькушки в такое время года – относительно редкое явление: «Если и дальше будет стоить прохладная и дождливая погода, то горькушек в ближайшее время станет много».

Он отметил, что сейчас в лесу растут типичные для середины лета грибы: лисички, сыроежки и боровики. На основании нынешней погоды можно сказать, что предстоит хороший грибной сезон, считает Кылъялг.