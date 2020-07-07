В камере предварительного заключения умер Олег Львов

Государственная прокуратура, не имея возможности называть имена, подтвердила, что вчера в Таллиннской тюрьме скончался 65-летний мужчина.

«Насколько известно прокуратуре, в понедельник утром он находился в камере один, во время завтрака жалоб от него не поступало, - сказал руководитель пресс-службы Госпрокуратуры Каарел Каллас. – Во время проверки, которая прошла через полчаса, выяснилось, что задержанный находится без сознания. Попытки реанимировать его ни к чему не привели. Причина его смерти будет установлена после вскрытия».

В камеру Львов, по некоторым данным, попал в конце прошлой неделе. В результате крупной полицейской операции были задержаны до двух десятков человек, которых правоохранительные органы подозревают в незаконной деятельности. Одним из них, предположительно, оказался Львов. Источники сообщили, что по месту жительства и других связанных с ним местах, полиция провела обыски. Прокуратура уточнила, что умерший в тюрьме мужчина был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия.

В конце 1990-х годов Олега Львова связывали со столичным Центральным рынком, на котором он сначала якобы предлагал услуги крышевания, а после имел отношение к вопросу приватизации и управления торговой точкой. В то время погибло много людей: начиная с непослушных торговцев, заканчивая вице-мэром Таллинна Майтом Метсамаа. В организации убийства Метсамаа, которому просто не захотели платить взятку в размере восьми миллионов евро, в итоге обвинили тогдашнего руководителя Центрального рынка Вадима Полищука.

На самого Полищука было совершенно покушение, в организации которого сначала заподозрили Олега Львова, но после подозрения были сняты и найдены реальные организаторы и исполнители покушения.

Львова всегда называли одним из самых состоятельных представителей преступного мира. У него имелся весьма прибыльный бизнес – рестораны и рыбная продукция. По некоторым данным большая часть его коммерческой деятельности протекала за границей, – в Испании – однако, утверждается, что именно благодаря его средствам в свое время Николай Таранков занял место лидера эстонского криминала.

На похоронах Таранкова– в сентябре 2016 года - Львов попал в объективы фото- и видеокамер. О том, что он мог бы занять освободившееся место лидера, не упоминалось ни разу. Скорее, назывался Вячеслав Гулевич. Довольно скоро Гулевич и близкие к нему люди были арестованы, а 28 мая этого года суд вынес приговор, согласно которому Гулевичу предстоит провести восемь лет в тюрьме. Отметим, что это было решение суда первой инстанции, его обязательно обжалуют, поэтому окончательно приговор в силу еще не вступил.

Нужно отметить, что с самого момента гибели Таранкова полиция делает все, чтобы помешать преступному миру самоорганизоваться и избрать себе нового лидера. За четыре года на скамье подсудимых оказались практически все активные деятели, часть из них уже отбывает полученное наказание, часть дожидается окончания следствия и вынесения приговора.

В декабре прошлого года была предотвращена и встреча представителей преступного мира с российским «вором в законе» Виктором Жариновым по кличке Цезарь, который привлек правоохранительные органы своей визой, а при проверке заставил стражей порядка напрячься. Говорят, что Жаринов приехал в Эстонию, чтобы подобрать нового лидера для эстонского преступного мира, но не сложилось.

О том, что преступный мир Эстонии так и живет четыре года без головы, сообщалось и в ежегоднике прокуратуры, опубликованном в апреле этого года. Пару лет назад гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер заявил, что в Эстонии действует около 20 преступных сообществ, восемь из которых считаются особо опасными.

По данным прокуратуры, Центральной криминальной полиции к настоящему моменту удалось пресечь деятельность преступных сообществ, которые возглавляли Ассар Паулус, Харон Дикаев, Андрей Кузякин, братья Мартовые и Эдуард Косляков, Амид Магеррамов и Геннадий Окунев, а также деятельность Кемеровской преступной группировки.

В общей сложности за последние пять лет обвинения были предъявлены семи лидерам преступных сообществ, нескольким участникам преступных группировок среднего звена, а в общей сложности - 82 членам преступных группировок.