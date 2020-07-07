Rimi уберет с прилавков источник опасной дезинформации, другие сети отказываются брать ответственность

Однако на полках магазинов крупных сетей в настоящее время можно найти в продаже печатное издание, где представлены утверждения, ставяшие под сомнение коронавирус как таковой, пандемию, а также ряд мер, которые в итоге оказались эффективными против пандемии.

Выдержки из издания, которое продается в магазинах крупных сетей: О коронакризисе в Эстонии: «Хотя даже первая волна коронавируса в Эстонии не была научно доказана, осенью объявлена ​​вторая волна, так называемое цунами». О коронавирусе в Америке: «Данных, оправдывающих закрытие Америки и локдаун для американцев, не существует». «В Гамбурге никто не умер от коронавируса». «Цель коронакризиса - добиться полного контроля над человечеством». "Хватит этого сумасшествия с дезинфекцией!" «От ношения масок больше вреда, чем пользы». «Китайский доктор: Лечение Covid-19 пациентов витамином C - выздоровеют даже пациенты с тяжелыми симптомами». «Вирусология - это лженаука!»

Во многих магазинах помимо продажи печатного издания также выставлена реклама, выделяющая это издание среди десятков других. Все это происходит в то время, когда, согласно предупреждению Департамента здоровья, риск второй волны вируса велик, и борьба с ним может зависеть от способности людей вести себя ответственно. Последнее, в свою очередь, зависит от того, как поведение человека формируется на основе соответствующей информации.

Мы спросили у всех посещенных сетей магазинов, в курсе ли они содержания печатного издания, как его продажи соотносятся с ценностями компании и планируется ли продолжать продавать его после прочтения содержания публикации. Стоит отметить, что на сайтах всех этих торговых сетей упоминаются ссылки на ценности, которым сеть привержена, и термины «ответственность» и «деловая этика» упоминаются чаще всего.

Задекларированные на веб-сайтах торговых сетей ценности: Rimi: отдельная подстраница под названием «Ответственное предпринимательство». Selver: «Предприятия концерна Tallinna Kaubamaja Grupp считают важным внедрение принципов социально ответственного предпринимательства в свою повседневную деятельность». Prisma: «Мы действуем ответственно. Мы целенаправленно развиваем чувство ответственности за свою деятельность». Maxima: «Направления нашей ответственной деятельности изложены в Кодексе деловой этики». R-Kiosk: «У нас высокая деловая этика». Comarket: отдельная подстраница под названием «Ответственное предпринимательство». Сoop: «Мы ответственны в своей работе».

Большинство сетей магазинов, с которыми связался Postimees, похоже, не знали о содержании печатного издания, продаваемого в их магазинах. Следует отметить, что крупные магазины могут продавать более ста печатных изданий одновременно.

Rimi был первым и до сих пор единственным, кто сообщил о колебаниях относительно печатного издания. «Посредником в продаже печатных издания для Rimi выступает Lehepunkt. У нас действительно не было информации о содержании этого издания. Мы удалим издание с прилавков Rimi, пока не решим, подходит ли оно для продажи в наших магазинах», - сказала менеджер по связям с общественностью компании Катрин Батс.