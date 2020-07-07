Rimi уберет с прилавков источник опасной дезинформации, другие сети отказываются брать ответственность

Во время пандемии коронавируса активно распространялись опасные теории заговора и фейковые новости. Большинство из них были опровергнуты в мировой и эстонской прессе уже в марте-апреле, когда вспышка вируса достигла своего пика, пишет Postimees.
Однако на полках магазинов крупных сетей в настоящее время можно найти в продаже печатное издание, где представлены утверждения, ставяшие под сомнение коронавирус как таковой, пандемию, а также ряд мер, которые в итоге оказались эффективными против пандемии.
Выдержки из издания, которое продается в магазинах крупных сетей:
О коронакризисе в Эстонии: «Хотя даже первая волна коронавируса в Эстонии не была научно доказана, осенью объявлена вторая волна, так называемое цунами».
О коронавирусе в Америке: «Данных, оправдывающих закрытие Америки и локдаун для американцев, не существует».
«В Гамбурге никто не умер от коронавируса».
«Цель коронакризиса - добиться полного контроля над человечеством».
"Хватит этого сумасшествия с дезинфекцией!"
«От ношения масок больше вреда, чем пользы».
«Китайский доктор: Лечение Covid-19 пациентов витамином C - выздоровеют даже пациенты с тяжелыми симптомами».
«Вирусология - это лженаука!»
Во многих магазинах помимо продажи печатного издания также выставлена реклама, выделяющая это издание среди десятков других. Все это происходит в то время, когда, согласно предупреждению Департамента здоровья, риск второй волны вируса велик, и борьба с ним может зависеть от способности людей вести себя ответственно. Последнее, в свою очередь, зависит от того, как поведение человека формируется на основе соответствующей информации.
Мы спросили у всех посещенных сетей магазинов, в курсе ли они содержания печатного издания, как его продажи соотносятся с ценностями компании и планируется ли продолжать продавать его после прочтения содержания публикации. Стоит отметить, что на сайтах всех этих торговых сетей упоминаются ссылки на ценности, которым сеть привержена, и термины «ответственность» и «деловая этика» упоминаются чаще всего.
Задекларированные на веб-сайтах торговых сетей ценности:
Rimi: отдельная подстраница под названием «Ответственное предпринимательство».
Selver: «Предприятия концерна Tallinna Kaubamaja Grupp считают важным внедрение принципов социально ответственного предпринимательства в свою повседневную деятельность».
Prisma: «Мы действуем ответственно. Мы целенаправленно развиваем чувство ответственности за свою деятельность».
Maxima: «Направления нашей ответственной деятельности изложены в Кодексе деловой этики».
R-Kiosk: «У нас высокая деловая этика».
Comarket: отдельная подстраница под названием «Ответственное предпринимательство».
Сoop: «Мы ответственны в своей работе».
Большинство сетей магазинов, с которыми связался Postimees, похоже, не знали о содержании печатного издания, продаваемого в их магазинах. Следует отметить, что крупные магазины могут продавать более ста печатных изданий одновременно.
Rimi был первым и до сих пор единственным, кто сообщил о колебаниях относительно печатного издания. «Посредником в продаже печатных издания для Rimi выступает Lehepunkt. У нас действительно не было информации о содержании этого издания. Мы удалим издание с прилавков Rimi, пока не решим, подходит ли оно для продажи в наших магазинах», - сказала менеджер по связям с общественностью компании Катрин Батс.
Selver считает распространение опасной информации допустимым, оправдывая это свободой мнений. Риво Вески, глава отдела коммуникаций Selver: «В Selver мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр журналистской, исследовательской и развлекательной литературы и книг. Selver ценит свободу мнений. Мы оставляем темы, затронутые в публикациях, издателям и редакторам, равно как обработку тем и т.д.»
Глава отдела коммуникаций Prisma Иво Рулль считает, что нет никаких причин запрещать продажи: «Задача Prisma Peremarket как розничной сети не состоит в том, чтобы оценивать содержание периодических изданий, находящихся в продаже. Если компания-собственник и редактор периодического издания выполнили все правила, установленные Эстонской Республикой к содержанию и экономической деятельности, у нас нет оснований отказать в продаже этой публикации. Насколько нам известно, нет никаких ограничений на деятельность и распространение журнала. Содержание и виды экономической деятельности издания регулируются различными учреждениями Эстонской Республики, к которым я рекомендую обратиться по этой теме».
Так же оправдывает свое решение и сеть Maxima. Регина Салму, медиа-менеджер Maxima: «MAXIMA Eesti имеет со своими поставщиками договорные отношения, одним из пунктов которых всегда является условие того, чтобы поставляемый продукт соответствовал всем действующим в Эстонской Республике законам и правилам. Точно так же, как мы не пробуем каждую упаковку молока, чтобы убедиться, что она пригодна для использования, мы не проводим предварительную цензуру газет, журналов или книг на предмет соответствия их содержимого. За это отвечает поставщик или производитель товара, в данном случае издатель журнала».
R-Kiosk перекладывает ответ на паевое товарищество Lehepunkt OÜ: «Lehepunkt OÜ и AS R-Kiosk Estonia принадлежат Reitan Group. Наш комментарий предоставлен Кристо Хейнмаа, генеральным директором Lehepunkt OÜ».
Комментарий Хейнмаа: «Lehepunkt является крупнейшей и единственной компанией по распространению журналов и периодических изданий в Эстонии, и мы предлагаем услуги по распространению печатной продукции всем издателям и не несем ответственности за содержание или сообщения продуктов. Для нас нереально оценивать содержание тысяч различных публикаций по отдельности и принимать решения на их основе. То, какое содержание публикаций потребляет человек и на основании каких аргументов формирует мнение, является личным и свободным выбором каждого человека. Продажа этого печатного издания в небольших магазинах R-Kiosk будет продолжена».
На сегодняшний день Postimees не получил ответа от Comarket и Coop.