Вт, 7.07.2020
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр сельского хозяйства обещает рассмотреть вопрос о возмещении ущерба ягодным фермам

Министр сельского хозяйства обещает рассмотреть вопрос о возмещении ущерба ягодным фермам

Министр Арво Аллер

ФОТО: Marko Saarm

Посетивший сегодня Вильяндимаа министр сельской жизни Арво Аллер сказал изданию Sakala, что у хозяйств по выращиванию ягод может быть причина ходатайствовать перед государством о возмещении ущерба, но сначала необходимо организовать оценку ущерба.

Накануне правительство договорилось о пакете по спасению сельского хозяйства. Как пишет Postimees, фермеры признают необходимость пакета, но для производителей клубники он был принят слишком поздно. Согласно решению правительства, трудящиеся-мигранты могут снова приезжать в Эстонию, но оставаться здесь лишь на шесть месяцев вместо предыдущих девяти. Люди, которые приезжают на работу в Эстонию из стран, где уровень коронавирусной инфекции превышает 16, должны быть сначала помещены на карантин на две недели. Это относится и к Украине, которая является основным источником иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве Эстонии.

Арво Аллер заявил, что решение правительства в понедельник не опоздало, оно было принято в нужное время.

«Каждое решение является верным в свое время. Конечно, задним числом все можно сделать лучше, - сказал он. - Это решение было принято исходя из ситуации в Эстонии. Уровень заражения в Украине безумно высок, он равен 25-и. Мы не можем допустить новой вспышки вируса в Эстонии».

Производители клубники жаловались на нехватку рабочей силы и вызванный этим ущерб. Аллер отметил, что правительство планирует разработать методологию оценки и компенсации ягодникам. Таким образом, должно быть ясно, каковы в ущербе доли погоды и нехватки рабочей силы.

«В этом году клубника быстро созрела, а затем погода стала дождливой. Плесень вызвана влажной погодой и происходит каждый год, - сказал министр. - Возможная государственная компенсация производителям клубники станет ясна после окончания сезона».

На вопрос, почему по крайней мере некоторые фермеры и ягодники не могут обойтись без трудовых мигрантов, Аллер ответил, что причину следует искать в политике Эстонии в области безработицы и страхования. «Эстонцы привыкли отдыхать летом. Латвийские и литовские фермеры обошлись в этом году без иностранной рабочей силы».

По словам министра сельской жизни, у правительства Эстонии нет оснований приносить извинения производителям ягод, потому что компании, работающие в сельскохозяйственном секторе, могут воспользоваться мерами поддержки, и, к примеру, цена на дизельное топливо также была снижена, чтобы снизить расходы эстонских компаний. Аллер добавил, что государство выделило поддержку тем производителям клубники, которые платили среднюю по Эстонии зарплату сборщикам ягод.

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