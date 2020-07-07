Министр сельского хозяйства обещает рассмотреть вопрос о возмещении ущерба ягодным фермам

Накануне правительство договорилось о пакете по спасению сельского хозяйства. Как пишет Postimees, фермеры признают необходимость пакета, но для производителей клубники он был принят слишком поздно. Согласно решению правительства, трудящиеся-мигранты могут снова приезжать в Эстонию, но оставаться здесь лишь на шесть месяцев вместо предыдущих девяти. Люди, которые приезжают на работу в Эстонию из стран, где уровень коронавирусной инфекции превышает 16, должны быть сначала помещены на карантин на две недели. Это относится и к Украине, которая является основным источником иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве Эстонии.

Арво Аллер заявил, что решение правительства в понедельник не опоздало, оно было принято в нужное время.

«Каждое решение является верным в свое время. Конечно, задним числом все можно сделать лучше, - сказал он. - Это решение было принято исходя из ситуации в Эстонии. Уровень заражения в Украине безумно высок, он равен 25-и. Мы не можем допустить новой вспышки вируса в Эстонии».

Производители клубники жаловались на нехватку рабочей силы и вызванный этим ущерб. Аллер отметил, что правительство планирует разработать методологию оценки и компенсации ягодникам. Таким образом, должно быть ясно, каковы в ущербе доли погоды и нехватки рабочей силы.

«В этом году клубника быстро созрела, а затем погода стала дождливой. Плесень вызвана влажной погодой и происходит каждый год, - сказал министр. - Возможная государственная компенсация производителям клубники станет ясна после окончания сезона».

На вопрос, почему по крайней мере некоторые фермеры и ягодники не могут обойтись без трудовых мигрантов, Аллер ответил, что причину следует искать в политике Эстонии в области безработицы и страхования. «Эстонцы привыкли отдыхать летом. Латвийские и литовские фермеры обошлись в этом году без иностранной рабочей силы».