Уехал из Пярну в Польшу и пропал: полиция уже несколько недель ищет Виктора

Виктор покинул Эстонию после обеда 14 июня и последний контакт с ним был ранним утром 15 июня. В то утро он должен был встретиться со своими эстонскими коллегами в польском городе Вейхерово, однако встреча так и не состоялась.

После 15 июня близким не удавалось связаться с Виктором. Полиция проверила места, где он мог находиться, но пока поиски не дали результатов. Возможно, что Виктор вернулся в Эстонию. Описание мужчины передано польским полицейским.

Рост Виктора около 186 см, он крупного телосложения. У него карие глаза и коричнево-серые волосы. Когда он покидал дом, на нем были надеты красная футболка, поверх сине-черно-белая полосатая рубашка с длинными рукавами, черные джинсы и кроссовки. На голове у него была красная кепка, с собой пятнистый рюкзак.