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Полиция разыскивает водителя, совершившего опасный маневр в Таллинне

Полицейский автобус.

ФОТО: Arvo Meeks

Полиция разыскивает очевидцев произошедшей вчера опасной ситуации на дороге в Таллинне, а также водителя, виноватого в данном инциденте.

В понедельник, 6 июля, около 10.45 в Таллинне по Мустамяэ-теэ в сторону центра города двигались темный Mini Cooper и синий фургон. Из-за резкого маневра фургона и для избежания столкновения Mini Cooper врезался в бордюр. Фургон скрылся с места происшествия.

Полиция просит водителя фургона и всех, кто видел данный инцидент, позвонить по номеру 612 3000 (пн-пт 8.00-17.00) или написать на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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