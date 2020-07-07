Полиция разыскивает водителя, совершившего опасный маневр в Таллинне

В понедельник, 6 июля, около 10.45 в Таллинне по Мустамяэ-теэ в сторону центра города двигались темный Mini Cooper и синий фургон. Из-за резкого маневра фургона и для избежания столкновения Mini Cooper врезался в бордюр. Фургон скрылся с места происшествия.