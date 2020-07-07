Вт, 7.07.2020
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Лекарство от коронавируса может обойтись Эстонии в два миллиона евро

Льготы помогут сотням людей и сделают для них лекарства более доступными.

ФОТО: Toomas Huik (Postimees)

Хотя участие в организованной Европейской комиссией общей закупке ремдесивира не гарантирует Эстонии получение лекарства от коронавируса, государство оценило расходы на его покупку в два миллиона евро, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но лекарство сокращает время пребывания в больнице: «В среднем удалось сократить время пребывания в больницы с 15 дней до 11. Если рассмотреть детальные данные, пациентам с легкой формой заболевания лекарство пользы не приносит и подгруппа очень тяжелых пациентов, которые уже на момент начала лечения были на аппарате искусственной вентиляции легких или аппарате искусственного кровообращения, тоже никакой помощи не получит», - сказал он.

По словам главного специалиста отдела экстренной медицинской помощи Департамента здоровья Андраса Банияса, при возникновении второй волны нуждающихся в этом лекарстве пациентов может быть около 400. По его словам, все-таки есть угроза, что типичные для Эстонии небольшие объемы не захотят поставлять: «Может быть и так, что более крупные станы, которые заказывают больше, получат, например, их первыми».

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