Лекарство от коронавируса может обойтись Эстонии в два миллиона евро

По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но лекарство сокращает время пребывания в больнице: «В среднем удалось сократить время пребывания в больницы с 15 дней до 11. Если рассмотреть детальные данные, пациентам с легкой формой заболевания лекарство пользы не приносит и подгруппа очень тяжелых пациентов, которые уже на момент начала лечения были на аппарате искусственной вентиляции легких или аппарате искусственного кровообращения, тоже никакой помощи не получит», - сказал он.
По словам главного специалиста отдела экстренной медицинской помощи Департамента здоровья Андраса Банияса, при возникновении второй волны нуждающихся в этом лекарстве пациентов может быть около 400. По его словам, все-таки есть угроза, что типичные для Эстонии небольшие объемы не захотят поставлять: «Может быть и так, что более крупные станы, которые заказывают больше, получат, например, их первыми».
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