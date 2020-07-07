Лекарство от коронавируса может обойтись Эстонии в два миллиона евро

По словам советника по медицинским вопросам Лекарственного департамента Алара Ирса, речь не идет о чудо-препарате, но лекарство сокращает время пребывания в больнице: «В среднем удалось сократить время пребывания в больницы с 15 дней до 11. Если рассмотреть детальные данные, пациентам с легкой формой заболевания лекарство пользы не приносит и подгруппа очень тяжелых пациентов, которые уже на момент начала лечения были на аппарате искусственной вентиляции легких или аппарате искусственного кровообращения, тоже никакой помощи не получит», - сказал он.