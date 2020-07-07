Эстония на пятом месте среди стран ОЭСР по контролю за Covid-19

Показатели стран Восточной Европы в целом оказались лучше показателей стран Западной, Северной и Южной Европы. Из скандинавских стран Норвегия находится на 10-м месте, Дания - на 12-м месте, Финляндия - на 14-м месте, а Швеция - на 22-м месте.

В нижней части списка обосновались США, Италия, Франция, Великобритания, Бельгия и Испания.

По мнению экспертов, крупные страны ОЭСР с населением более 50 млн человек, несомненно, в начале пандемии столкнулись c большим количеством привозных случаев заболевания, однако они сразу не ввели строгие меры контроля ни у границ, ни внутри стран.

Для сравнения стран в рамках этого рейтинга использовался индекс эпидемического контроля, рассчитанный путем оценки трех показателей - смертности на миллион населения, фактической скорости распространения заболевания и эффективности эпидемического контроля в период с 4 марта по 12 мая.

В то же время признается, что, например, показатели смертности трудно сравнивать из-за различных национальных стандартов для их расчета.