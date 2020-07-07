Президент Бразилии заразился коронавирусом

Телеканал CNN Brasil и газета Estado de S. Paulo информировали ранее, что у Болсонару были выявлены симптомы респираторного заболевания. Из-за этого все встречи президента Бразилии на текущую неделю были отменены.

"Я чувствую себя хорошо, я даже хотел бы прогуляться здесь, но я не могу из-за рекомендаций врачей", - сказал он журналистам.

Болсонару неоднократно заявлял, что его спортивное прошлое поможет ему защититься от вируса, который он называл "обычным гриппом".

Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии COVID-19, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне Бразилии.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1 млн 623 284 зараженных новым типом коронавируса, 65 487 человек скончались.