Видео ⟩ Ксению Собчак задержали у здания ФСБ в Москве

Она была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube.

Ксению Собчак задержали на Лубянке. Она не держала плакат, но надела футболку «Свободу Ивану Сафронову» https://t.co/6kY7xKPN33



Видео: Дарья Гуськова / Медиазона pic.twitter.com/yTGefUj5gP — Медиазона (@mediazzzona) July 7, 2020

Также на Лубянке полиция задержала сооснователя издания Baza Никиту Могутина и журналистку RT Марию Баронову, сообщает Newsru со ссылкой на "ОВД-Инфо".

Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова у здания ФСБ в Москве превысило 15 человек.

ФСБ России во вторник сообщила о задержании советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене и заявили, что оно не связано с его текущей работой в госкорпорации.

Лефортовский суд Москвы в настоящий момент в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

Сафронов свою вину отрицает.