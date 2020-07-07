Луйк: присутствие самолетов ВВС США в Эстонии дают четкий сигнал о единстве союзников

Министр обороны Эстонии Юри Луйк во вторник в режиме видеоконференции обсудил с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тодом Уолтерсом вопросы обороны и политики сдерживания, проводимой НАТО.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что ситуация с безопасностью в нашем регионе не исправилась, примером чему может послужить принятая на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса.
В беседе с генералом Уолтерсом Луйк выразил благодарность за успешные шаги в усилении мер по обороне и сдерживанию. Обе стороны заверили, что союзники обязательно продолжат действия, о которых они договорились.
Луйк также поблагодарил генерала Уолтерса за нынешнее присутствие НАТО в Эстонии и в регионе.
«Присутствие самолетов ВВС США В-1 и В-52, а также дронов MQ-9 Reaper в Эстонии дают нам четкий сигнал о единстве союзников», - сказал Луйк. Он добавил, что возможность привлекать все эти воздушные средства для участия в операциях по сотрудничеству для Сил обороны имеют особую ценность.
Генерал Уолтерс отметил, что присутствие союзников в Эстонии поддерживают развитая качественная инфраструктура и поддержка со стороны государства.
В ходе видеоконтакта генерал Уолтерс и министр Луйк обсудили также тему важности роли НАТО в поддержке стран-членов альянса.