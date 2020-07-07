Луйк: присутствие самолетов ВВС США в Эстонии дают четкий сигнал о единстве союзников

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что ситуация с безопасностью в нашем регионе не исправилась, примером чему может послужить принятая на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего альянса.

В беседе с генералом Уолтерсом Луйк выразил благодарность за успешные шаги в усилении мер по обороне и сдерживанию. Обе стороны заверили, что союзники обязательно продолжат действия, о которых они договорились.

Луйк также поблагодарил генерала Уолтерса за нынешнее присутствие НАТО в Эстонии и в регионе.

«Присутствие самолетов ВВС США В-1 и В-52, а также дронов MQ-9 Reaper в Эстонии дают нам четкий сигнал о единстве союзников», - сказал Луйк. Он добавил, что возможность привлекать все эти воздушные средства для участия в операциях по сотрудничеству для Сил обороны имеют особую ценность.

Генерал Уолтерс отметил, что присутствие союзников в Эстонии поддерживают развитая качественная инфраструктура и поддержка со стороны государства.