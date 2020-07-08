Ср, 8.07.2020
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Трамп направил в Конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

Дональд Трамп.

ФОТО: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Newsru.

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в микроблоге Twitter сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия Соединенных Штатов в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19. Он также приостановил финансирование организации.

В конце мая американский лидер объявил, что ВОЗ отказалась провести нужные ей реформы, и поэтому Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

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