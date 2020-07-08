Трамп направил в Конгресс уведомление об официальном выходе США из ВОЗ

"Конгресс получил уведомление о том, что президент США официально вывел страну из состава ВОЗ на фоне пандемии", - сообщил во вторник в микроблоге Twitter сенатор Боб Менендес.

В середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия Соединенных Штатов в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19. Он также приостановил финансирование организации.