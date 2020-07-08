Ученые предупреждают об опасности COVID-19 для мозга

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились почти 12 млн человек, свыше 545 тысяч скончались. Выздоровели более 6,8 млн пациентов, пишет DW.
В мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 545 тысяч человек, выздоровели более 6,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.
Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.