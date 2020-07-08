Ученые предупреждают об опасности COVID-19 для мозга

В мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 545 тысяч человек, выздоровели более 6,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.