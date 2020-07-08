Deutsche Bank оштрафован за связи с Эпштейном и отмывавшим деньги эстонским филиалом Danske

Нью-йоркский регулятор отметил, что в ходе обслуживания счетов господина Эпштейна, обвиненного в секс-торговле, организации проституции и сексе с несовершеннолетними, Deutsche Bank «не смог должным образом контролировать трансакции… на миллионы долларов, которые вполне могли вызвать дополнительное внимание к деятельности господина Эпштейна». Среди таких трансакций DFS называет «платежи лицам, которых публично обвиняли в пособнических действиях Эпштейну при совершении сексуальных домогательств в отношении женщин, платежи русским моделям, платежи за проживание в гостиницах и аренду недвижимости, платежи напрямую многочисленным женщинам с восточноевропейскими фамилиями, периодические подозрительные снятия наличных средств — в общей сложности на $800 тыс.— в течение четырех лет».

В DFS также отметили, что применительно к деловому сотрудничеству Deutsche Bank с эстонским подразделением Danske Bank и танзанийским FBME, работавшим с клиентами на Кипре и в России, Deutsche Bank не смог должным образом контролировать деятельность их иностранных клиентов, касавшуюся операций по их счетам и клирингу в долларах. Регулятор отметил, что Danske Estonia оказался в центре скандала, связанного с выводом крупных средств российских олигархов… а Deutsche Bank не смог принять соответствующие меры, которые бы помешали Danske Estonia переводить миллиарды долларов при помощи подозрительных трансакций через счета Deutsche Bank в Нью-Йорке.