Доставке бюста Алексия II с территории Украины в Йыхви мешают закрытые границы

В сентябре этого года в Йыхви планируется открыть бюст патриарху Алексию II. В настоящее время он уже готов, но его доставке в Эстонию мешают закрытые из-за коронавируса границы - бюст находится на территории Украины, где и был изготовлен, передает Rus.ERR.
Об этом в своем письме властям Йыхви накануне сообщил настоятель православного Богоявленского храма, на территории которого, согласно планам, 14 сентября и будет установлен бюст.
По словам настоятеля Андрея Суслова, постамент для бюста уже установлен, церковь также собирается облагородить и территорию вокруг него - выложить плитку, установить подсветку. Своих средств на эти работы у прихода нет, храм надеется, что финансовую помощь ему окажет волость.