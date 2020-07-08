Доставке бюста Алексия II с территории Украины в Йыхви мешают закрытые границы

В сентябре этого года в Йыхви планируется открыть бюст патриарху Алексию II. В настоящее время он уже готов, но его доставке в Эстонию мешают закрытые из-за коронавируса границы - бюст находится на территории Украины, где и был изготовлен, передает Rus.ERR.