Россия блокировала в Совбезе ООН резолюцию о гумпомощи Сирии

Голосование по проекту прошло во вторник, 7 июля. Германия и Бельгия предлагали продлить на год ныне действующий механизм по доставке помощи в Сирию через два пропускных пункта на границе Турции и Сирии. Вето для Германии оказалось "тем более непонятным, учитывая что представленный текст уже был компромиссом", указала представительница МИДа в Берлине. 13 из 15 государств-членов Совбеза ООН одобрили германо-бельгийский проект.

Пятнадцатое вето

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что трансграничный механизм оказания помощи пора постепенно сворачивать, так как за последние шесть лет значительно сократилась неподконтрольная правительству Сирии территория. Вместо этого Россия хочет выдвинуть свой вариант резолюции, согласно которому помощь будет доставляться лишь через один пропускной пункт на сирийско-турецкой границе - КПП "Баб-эль-Хава", сообщил Небензя. Москву не устраивает этот проект, поскольку таким образом гуманитарная помощь поставляется в те районы, которые не контролирует Дамаск. Это уже пятнадцатое вето, которое Россия накладывает с начала войны в Сирии.

Действующая резолюция СБ ООН была принята в 2014 году и несколько раз продлевалась. Сначала она позволяла колоннам с гуманитарной помощью пересекать четыре пограничных пункта Сирии (два с турецкой стороны, по одному - с иракской и иорданской) без согласия сирийских властей. Так международные организации могли доставлять гуманитарную помощь в регионы, контролируемые повстанцами. Однако под давлением Москвы число пропускных пунктов сократилось до двух. Действие резолюции истекает 10 июля.

Миллионы сирийцев нуждаются в помощи

В проекте отмечалось, что более 11 миллионов человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, особенно на фоне пандемии коронавируса, краха сирийской экономики и катастрофической гуманитарной ситуации в провинции Идлиб.

Ранее 7 июля международная комиссия ООН приравняла действия Сирии и РФ к военным преступлениям. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Воздушно-космическими силами России, систематически совершали удары по десяткам больниц, школ и рынков в районе контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-востоке страны.