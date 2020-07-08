Живущие в Австралии эстонцы неделями ждут разрешения на выезд из страны

Разрешение на поездку, по словам Мадисон, должны просить все австралийские эстонцы, которые получили местный вид на жительство или паспорт. Без разрешения уехать могут те, кто в последние 12-24 месяца больше времени провели за пределами Австралии, чем в самой стране. Известны случаи, когда на границе устаивали перекличку, чтобы выяснить, есть у пассажиров право на выезд без разрешения или нет.

О разрешении на выезд можно ходатайствовать, если едут бороться с коронавирусом, занимаются жизненно важной производственной и коммерческой деятельностью, необходимо получить недоступное в Австралии лечение или если имеются иные срочные и неотложные личные обстоятельства, например, свадьба или похороны. Разрешение могут дать из гуманитарных или международных соображений.

«К заявлению нужно приложить все подтверждающие документы, которые подтверждают причину поездки, чем больше документов, тем лучше», - рассказала Мадисон. После этого запускаются жернова бюрократии: хоть и бесплатно, но именно поэтому медленно.

«Заявление рассматриваются австралийские пограничники, и связаться с ними напрямую нельзя ни по телефону, ни по э-мейлу. Нет никаких контактов», - описала она печальное ожидание.

За помощью эстонка обращалась и в эстонское посольство, где, по ее словам, сделали все, что в их силах, чтобы заявление начали рассматривать в ускоренном порядке: «Когда за три часа до вылета ты сидишь дома на диване с паспортом в руках, чемоданы упакованы и просто ждешь, чтобы кто-то добрался до твоего заявления, чтобы сказать „да“ или „нет“, то весь процесс начинает казаться бесчеловечным и наплевательским». Предыдущее разрешение на выезд Мадисон получила за 30 минут до вылета самолета, но к тому времени регистрация уже была закрыта: «К счастью, как у турконсультанта, у меня есть доступ к системе бронирования, и в последний момент я смогла изменить дату вылета на следующую неделю».

По ее оценке, ходатайствование о разрешении – смехотворный и непрозрачный процесс: «Я очень много с этим сталкивалась, поскольку половина наших клиентов зависят от того, разрешат им выехать из страны или нет. Я знаю как тех, кто получил разрешение, так и тех, кому в нем отказали, и очень много тех, кто по-прежнему ждет ответа».

Сто дней в манильской ловушке

В последнее время Роман Трофимов спал на кровати, а до того ему приходилось ютиться на сложенном одеяле. ФОТО: Erakogu

Живущий в Йыхви Роман Трофимов, который 20 марта прилетел в столицу Филиппин Манилу, более ста дней провел в аэропорту в ловушке. Он не мог ни выйти из здания аэропорта, ни улететь на родину, поскольку полеты были остановлены, а у него забрали паспорт.

На своей странице в Facebook Трофимов объяснил, что авиакомпания AirAsia обещала отвечать за его возвращение и забрала у него серый паспорт, но из-за этого он не мог купить билет у другой фирмы. По его описаниям получается, что МИД хоть и предложил ему полет обратно, но цена за это оказалась слишком высокой для него. У Трофимова нет никакого гражданства, что здорово усложнило процесс помощи ему.

Postimees он сказал, что речь идет о невероятной ситуации: «Я так устал. Все это выглядит, как бесконечный страшный сон». Он добавил, что словно забыл все свое прошлое, и возникло ощущение, что он всю свою жизнь провел в аэропорту. Три месяца он питался очень однообразно: на обед и ужин ел рис с мясом, а утром булочку, которая стоит 16 евроцентов. Он добавил, что условия проживания в аэропорту невозможные. Сейчас он и спит в кровати, но до того ему приходилось ютиться на сложенном одеяле. В Министерстве иностранных дел подтвердили, что по всем признакам Трофимов должен вернуться в Эстонию сегодня, 8 июля, билет уже забронирован.

МИД узнал о его ситуации 24 марта, когда он прибыл в аэропорт Манилы, откуда его из-за ограничений передвижения не выпустили. Трофимов прилетел на Филиппины в то время, когда страны уже ввели чрезвычайное положение, и Эстония предупреждала, что во время поездок может возникнуть опасность оказаться запертым в стране из-за введенных ограничений.

Трофимов сказал, что по приезду домой первым делом он хочет увидеть мать, ехать куда-то в ближайшее время он не собирается: «Я очень скучаю по маме. После встречи с ней хотел бы поесть нормальной еды и отдохнуть».