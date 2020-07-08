Фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» в этом году состоится!

Открывает фестиваль постановка Театра Наций «Иранская конференция», режиссер спектакля - Виктор Рыжаков, актерский состав — звездный. Поклонники мюзикла увидят кумира из бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова в новом качестве, он является автором музыки и исполнителем главной роли в спектакле «Девчонка на миллион» Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Музыкальный театр «Карамболь» покажет мюзикл «Большой секрет для маленькой компании» – спектакль для семейного просмотра в этом году номинирован в шести номинациях на Премию «Золотая Маска». В программе также спектакль Театра «Балет Москва» о танцевальных марафонах в Америке в начале прошлого века и современное прочтение гоголевского «Ревизора» Театром «Суббота» из Санкт-Петербурга. И, конечно, состоится традиционный гала-концерт в Силламяэ, в этом году в программе музыкального вечера номера из лучших мировых мюзиклов.