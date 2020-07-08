Исследование: жители Эстонии к пенсии не готовы, но и копить деньги не хотят

Как и жители Эстонии, будущие пенсионеры Латвии и Литвы считают, что они недостаточно подготовлены к выходу на пенсию. 80% жителей Латвии и Литвы ответили, что у них недостаточно средств для комфортной жизни в старости. Только 7% населения Эстонии и 5% населения Латвии и Литвы считают, что они накопили достаточно для выхода на пенсию.

В то же время только 23% жителей Эстонии, 30% в Латвии и 27% в Литве используют дополнительный накопительный вариант в виде третьей пенсионной ступени. Большинство респондентов ответили, что они не присоединились к добровольной третьей пенсионной ступени, и не планируют этого делать. Так ответили 66% опрошенных в Эстонии, 55% в Латвии и 65% в Литве.

По словам руководителя пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмуса Пиккани, речь идет о классическом игнорировании долгосрочной проблемы. «Если люди сами не копят на пенсию, у них не будет достаточно средств, чтобы с комфортом провести свою старость. Средний житель Эстонии хотел бы получать пенсию, которая составляет почти 70% его последней зарплаты. Однако в настоящее время средняя пенсия по старости составляет около 40% от средней заработной платы, и это соотношение, вероятно, со временем ухудшится из-за демографических тенденций. Таким образом, простой расчет показывает, сколько люди должны накопить дополнительно», – прокомментировал Пиккани.

По словам Пиккани, следует признать, что накопление на будущие пенсионные нужды влияет на объем сегодняшнего потребления. «Никто, кроме самого человека, не может заполнить этот разрыв между ожиданиями и возможностями. Важно понимать, что это 40-процентноеное отношение относится лишь к тем, кто получает среднюю зарплату. Для человека, чья зарплата значительно выше средней, падение будет более резким», – уточнил он.

Люди, которые не присоединились к третьей пенсионной ступени, объясняли это различными обстоятельствами: не хватает свободных денег для инвестирования (31% респондентов в Эстонии, 46% в Латвии и 41% в Литве), люди не верят, что деньги там смогут вырасти

(31% респондентов в Эстонии, 29% в Латвии и 32% в Литве) или у них нет времени этим заняться (18% респондентов в Эстонии, 17% в Латвии и 11% в Литве).