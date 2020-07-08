Страной НАТО в деле журналиста Сафронова оказалась Чехия, передававшая добытые им сведения далее в США

«Следствие считает, что в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбой Чехии, и в 2017 году получил от ее представителя задание, после чего в том же году передал ему секретные сведения», - рассказал Павлов журналистам. По словам другого адвоката Сафронова - Евгения Смирнова, следствие считает, что чешская спецслужба действовала под контролем США. В итоге секретные сведения, переданные Сафроновым, попали в руки американцев.

Следователи ФСБ утверждают, что Сафронов действовал из корыстных побуждений, но в материалах дела нет никаких указаний на то, что Сафронов получал какое-то вознаграждения. Сам арестованный не признает вину, его защита намерена обжаловать его задержание.

Дело в отношении Сафронова возбудили только 6 июня, но в нем уже есть семь томов, «прошитых и пронумерованных». «Такое редко бывает даже спустя годы предварительного следствия. За ним очень долго следили», - заявили адвокаты.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы «Роскосмоса» передавал сведения спецслужбам республики. «Без комментариев», - заявил он сетевому изданию Denik N. Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала Русской службе Би-би-си, что ведомство пока не готовит никаких заявлений.

Все документы в деле не секретны и не конкретны, подчеркивают адвокаты Сафронова. Хотя утверждается, что это дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого, однако на заседании следователь упоминал его статью в «Коммерсанте» о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет, из-за которой на газету составляли протокол о разглашении гостайны (мировой судья прошлым летом отказалась его рассматривать и вернула материалы Роскомнадзору). Адвокат Павлов считает, что под «ближневосточным африканским государством» следствие подразумевает Египет, а сведения связаны с продажей истребителей, о которой Сафронов писал в «Коммерсанте» в статье от 18 марта 2019 года.

Сумма того российского контракта от 2018 года на более 20 самолетов должна была составить порядка 2 миллиардов долларов. После выхода материала США пригрозили санкциями Каиру, который хотел усилить свои ВВС на фоне перевооружения Израиля. По этой причине защита советника главы «Роскосмоса» уверена, что уголовное дело связано именно с его работой журналистом.

Защита настаивает, что в уголовном деле нет доказательств причастности Сафронова к передаче каких бы то ни было секретных сведений.

О задержании Ивана Сафронова стало известно во вторник утром. Как сообщили «Интерфаксу» в Центре общественных связей ФСБ, следствие считает, что он, выполняя задание иностранного государства, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации. Сафронову инкриминируют ст. 275 УК РФ (государственная измена). Во вторник Лефортовский районный суд арестовал его до 6 сентября 2020 года.

В «Роскосмосе», в свою очередь, заявили, что Сафронов не имел доступа к государственной тайне.

В издательском доме «Коммерсант» обвинения в госизмене в адрес своего бывшего спецкора сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного журналиста были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона. Ближайший номер «Ведомостей» будет опубликован с баннером в поддержку Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости редакционный директор издания Юрий Кацман. «Будет на первой полосе баннер, который мы сделали для сайта и для газеты. Там слова, что "Больше 100 статей написано, одна - предъявлена», - рассказал Кацман.

Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году. Его отец, также Иван Сафронов, был военным обозревателем газеты «Коммерсант» и погиб в 2007 году при загадочных обстоятельствах.

В 2010 году Сафронов-младший окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». В 2010-2019 годах был корреспондентом и спецкорреспондентом ИД «Коммерсант», в 2019-2020 годах - спецкорреспондентом газеты «Ведомости».

Иван Сафронов, как и его отец, занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса, а также космической промышленности.