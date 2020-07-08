Опрос ⟩ Треть жителей Эстонии недовольны своей трудовой жизнью

Половина опрошенных людей (50%) ответили, что за последние пять лет они претендовали на новое рабочее место, из этой половины еще 52% претендовали за последние полгода, 13% - за последний год и 34% - ранее.

Респонденты, которые не участвовали в конкурсах на работу за последний год, приводят следующие причины: доволен своим нынешним работодателем (33%), доволен нынешней должностью (20%), не успеваю заниматься поиском работы (28%), получаю поддержку от кассы по безработицы и не торопятся с поиском (5%).

За последние шесть недель количество кандидатов на неквалифицированные рабочие места выросло почти вдвое. Основные причины роста данной активности: отсутствие желаемой работы на доступном расстоянии от дома, увеличилась конкуренция на основное место работы, появилась необходимость в дополнительном заработке.

Мы попросили отметить, что важно при выборе работы. На первое место вышли зарплата (81%) и место (72%). Приятный коллектив, хороший климат в фирме, возможности развиваться важны только для 38% опрошенных. Профессиональность руководителя важна 16% респондетов, а экономическое состояние фирмы - 19% респондентов.

«Если сравнивать июнь 2019 и 2020, то в этом году активность на 64% больше, и она всё ещё растёт. Многие сферы уже восстановили свою деятельность, поэтому у кандидатов есть из чего выбирать. Сложнее сейчас работникам сфер туризма, отельного дела, ресторанных и развлекательных услуг. Их работникам приходится искать работу в других сферах, где их навыки могут пригодиться», - прокомментировала состояние рынка труда Марис Вийрес маркетинг- и рекрутинг-менеджер CV-Online Estonia.