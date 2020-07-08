Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возвращается в "Формулу-1"

По информации источника, Алонсо заменит австралийца Даниэля Риккьярдо, который в конце этого сезона перейдет в команду "Макларен", партнером 38-летнего испанца будет француз Эстебан Окон.

Алонсо вел переговоры с "Рено" с ноября прошлого года, при этом отмечается, что гонщик должен быть готов к изменениям в технических правилах, введенных из-за пандемии коронавируса, в связи с которыми "Рено" не сможет конкурировать с лидерами чемпионата.

Испанский пилот дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. В 2003 году Алонсо подписал контракт с "Рено", находясь в которой дважды выигрывал чемпионат "Формулы-1" (2005, 2006).

После этого испанец провел сезон в британском "Макларене", вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в итальянскую "Феррари". Проведя пять сезонов за итальянскую команду, Алонсо вернулся в "Макларен" в 2015 году, где и завершил выступления в гоночной серии в 2018-м.