Смотрите ⟩ В Тарту сдается внаем интересная комната

Просторная комната площадью 24 квадратных метра особенно подходит для студентов, приступающих осенью к учебе. Платить придется 160 евро в месяц. Наниматель также может пользоваться общей кухней, душем и туалетом.

Съемное жилье в Тарту. ФОТО: KV.EE

В интерьере комнаты можно увидеть ​​любопытные вещицы: антикварное кресло, фигурка «золотого» орла, лосиная шкура с рогами. Дизайн также замысловат: потолок отделан черными и красными квадратами.

Съемное жилье в Тарту. ФОТО: KV.EE

Дружелюбная хозяйка и еще один квартирант живут на втором этаже дома. На первом этаже дружная семья, которая пользуется отдельным входом. В дополнение к арендной плате придется платить за коммунальные услуги 45 евро в месяц. Дрова для камина можно купить у хозяйки по хорошей цене.