Смотрите ⟩ В Тарту сдается внаем интересная комната

В тартуском районе Таммелинн сдается внаем комната на втором этаже частного дома, дизайн которой заметно отличается от обычного съемного жилья, пишет Kodustiil.
Просторная комната площадью 24 квадратных метра особенно подходит для студентов, приступающих осенью к учебе. Платить придется 160 евро в месяц. Наниматель также может пользоваться общей кухней, душем и туалетом.
В интерьере комнаты можно увидеть любопытные вещицы: антикварное кресло, фигурка «золотого» орла, лосиная шкура с рогами. Дизайн также замысловат: потолок отделан черными и красными квадратами.
Дружелюбная хозяйка и еще один квартирант живут на втором этаже дома. На первом этаже дружная семья, которая пользуется отдельным входом. В дополнение к арендной плате придется платить за коммунальные услуги 45 евро в месяц. Дрова для камина можно купить у хозяйки по хорошей цене.
Рядом находятся несколько учебных корпусов Тартуского университета и Тартуская высшая медицинская школа. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.