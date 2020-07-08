Грузия объявила об открытии своей границы для граждан Эстонии

При этом попасть на территорию Грузии граждане Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии смогут только по воздуху, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

По прибытии в Грузию гражданам этих стран нужно будет заполнить специальную электронную анкету, в которой необходимо указать историю путешествий за последние 14 дней, сообщить, где именно и в течение какого периода они будут находиться в Грузии, а также оставить контактные данные.