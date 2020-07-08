Ср, 8.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

Грузия объявила об открытии своей границы для граждан Эстонии

Флаг Грузии.

ФОТО: Caro / Sorge/Caro / Sorge

Власти Грузии в среду объявили о скором открытии границы страны для граждан пяти государств, среди которых и Эстония, пишет Rus.ERR.

При этом попасть на территорию Грузии граждане Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии смогут только по воздуху, сообщила пресс-служба грузинского правительства.

По прибытии в Грузию гражданам этих стран нужно будет заполнить специальную электронную анкету, в которой необходимо указать историю путешествий за последние 14 дней, сообщить, где именно и в течение какого периода они будут находиться в Грузии, а также оставить контактные данные.

Ранее пять указанных стран открыли свои границы для граждан Грузии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ