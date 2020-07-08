«Кто проедет перекресток первым?»: полиция задала участникам движения каверзный вопрос

Полицейские опубликовали фотографию одного из перекрестков на Палдиском шоссе в Таллинне и поинтересовались у людей, в какой очередности его должны проехать велосипедист и два автомобиля. За правильный ответ стражи правопорядка обещали разыграть приз.

Сегодня был опубликован правильный ответ. Полицейские отметили, что к публикации было оставлено 2670 комментариев, из которых правильными оказались 448. Публикацию прочли более 30 000 человек.

В полиции сообщили, что многих ответивших ввел в заблуждение дорожный знак под номером 557 («Пересечение с велосипедной дорожкой» указывает на пересечение с велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожкой либо пересечение с велосипедной полосой - прим.ред.), а также слово "велосипед". У людей возник вопрос: пересекает ли человек пешеходный переход на велосипеде или толкает его рядом с собой. Поскольку вопрос был о порядке проезда, то и участники движения, о которых был вопрос, ехали на своих транспортных средствах.

Стражи правопорядка отметили, что на данном перекрестке правильный порядок проезда будет следующим: А, C, B.

Полиция обосновала свой ответ выдержками из Закона о дорожном движении.

Во-первых, согласно части 7 статьи 31 закона, при наличии на дороге нерегулируемого места ее пересечения с отдельной велосипедно-пешеходной дорожкой, за исключением мест пересечения при въезде на парковку, в жилую зону, на специальную площадку для стоянки и на прилегающую к дороге территорию и выезд с нее, велосипедисты должны уступать дорогу движущимся по дороге участникам дорожного движения, если средствами организации дорожного движения обязанность уступить дорогу не установлена иначе.

Во-вторых, в части 100 статьи 2 сказано, что по пешеходному переходу допускается пересечение проезжей части на велосипедах, но в этом случае на нерегулируемом пешеходном переходе велосипедисты не имеют преимущества перед водителями транспортных средств, за исключением тех случаев, когда велосипедист пересекает по пешеходному переходу проезжую часть, на которую водитель транспортного средства совершает поворот.

В-третьих, в части 2 раздела 5 статьи 17 говорится, что при съезде с проезжей части водитель безрельсового транспортного средства должен уступать дорогу пешеходам, самодвижущимся роботам, велосипедистам, водителям электрических самобалансирующихся самокатов, мопедов и мини-мопедов, пересекающих проезжую часть, на которую он поворачивает, если средствами организации дорожного движения обязанность уступить дорогу не регулируется иначе.

Не забыли полицейские и про велосипедистов, которым напомнили, что, согласно части 9 статьи 31 Закона о дорожном движении, приближающиеся к месту пересечения с проезжей частью велосипедисты, движущиеся по велосипедно-пешеходной дорожке, а также велосипедисты, движущиеся по велосипедной дорожке, должны снизить скорость. Велосипедисты должны пересекать проезжую часть с обычной скоростью пешехода.

Исходя из упомянутого выше, водитель автомобиля, обозначенного буквой «А», не должен уступать дорогу велосипедисту, пересекающему пешеходный переход. Разумеется, никто не запрещает водителю отказаться от преимущества и пропустить велосипедиста. Водитель машины под буквой «B» должен уступить дорогу велосипедисту, поскольку последний пересекает по пешеходному переходу дорогу, на которую машина поворачивает.

Как показал анализ комментариев, которые оставили пользователи, чаще всего в качестве правильного варианта указывался следующий порядок проезда перекрестка – C, B, A. По мнению полицейских, этот вариант тоже имеет право на существование, если водитель машины «А» откажется от преимущества и пропустит менее защищенного участника движения.