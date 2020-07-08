Йоханн Кёлер – придворный художник, профессор и основатель эстонской школы живописи

Крестьянский мальчик, родившийся близ Вильянди, он открыл себе путь к славе и международному признанию благодаря своему таланту, неиссякаемой любви к искусству, а также постоянному усердному труду. Йоханн Кёлер получил художественное образование в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Художник совершенствовал свой талант за границей – путешествовал по Европе, жил несколько лет в Италии, в основном в Риме – главном центре художественной жизни того времени. Вернувшись из-за границы, он получил должность учителя рисования дочери императора Александра II, великой княжны Марии Александровны. С каждым годом повышая свое мастерство, он добился того, что в 1867 году стал профессором Императорской Академии художеств.

В его широкий круг знакомств входили как члены императорской семьи, так и многие высокопоставленные чиновники и выдающиеся интеллектуалы того времени, например, министр иностранных дел князь Александр Горчаков, лейб-медик Филипп Карель, лингвист Яков Грот, композитор Александр Серов и многие другие. Он был профессиональным художником, чьи выставки проходили не только на территории Российской империи, но и за рубежом.

Успех Йоханна Кёлера и его социальное положение в столице оказали большое влияние на самосознание эстонцев и повысили интерес народа к искусству. Профессиональный художник не скрывал своего происхождения и своей принадлежности к эстонской национальности. Он зачастую подписывал свои работы «И. Келеръ Вилианди», указывая место своего рождения, город Вильянди. Йоханн Кёлер послужил примером и стимулом для грядущего поколения, став основоположником национального эстонского искусства.

Художник умел мастерски писать как жанровые картины с итальянками в национальных костюмах, так и портреты представителей высшего света, включая членов императорской семьи, помимо этого он создавал и произведения искусства в жанрах религиозной, пейзажной и салонной живописи. Из ранних, еще студенческих работ Келера, в экспозиции Художественного музея KUMU находится произведение «Геркулес выводит Цербера из преисподней» (1855, Художественный музей Эстонии). Это его дипломная работа, за которую он получил малую золотую медаль и звание классного (профессионального) художника. Жизненный путь Геркулеса и его подвиги являлись излюбленной темой в академическом искусстве, но сравнительно редко можно было увидеть на картине изображение двенадцатого подвига «выведение Цербера из преисподней». Но молодой художник взялся на написание этого сюжета, решив его в сложном жанре однофигурной исторической картины.

Одной из самых излюбленных публикой картин Келера является «Верный страж», которая была написана в 1878 году (Художественный музей Эстонии). Это портрет Эммы – младшей дочери последнего в истории Министра Императорского Двора барона Владимира Фредерикса. Девочка и ее верный сенбернар сидят в тени на фоне умиротворенного пейзажа летней северной природы, в усадебном парке Сиверской, известного имения Фредериксов под Петербургом.